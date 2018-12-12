سان جيرمان يحجب النجم الأحمر

لندن- وكالات:

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي مضيفه النجم الأحمر الصربي 4-1، في الجولة السادسة والأخيرة لدوري أبطال أوروبا. ضمن سان جيرمان تأهله إلى دور الـ 16، بعد تصدره للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، خلفه ليفربول 9 نقاط متفوقا على نابولي الذي جمع نفس العدد من النقاط. اقتنص توتنهام تعادلا ثمينا من أنياب برشلونة بنتيجة (1-1).

فيما ودع إنتر ميلان بعد تعادله مع ضيفه اَيندهوفن الهولندي.

وأكد بورتو البرتغالي زعامته للمجموعة الرابعة بفوزه الخامس تواليا على حساب مضيفه غلطة سراي التركي 3-2. وفي المجموعة ذاتها، حقق شالكه الألماني فوزا متأخرا على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي 1-صفر، بعد أن ضمن سابقا تأهله إلى دور الـ16 رفقة بورتو.

انتزع بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة الأولى من أتلتيكو مدريد بفوزه على موناكو الفرنسي بثنائية نظيفة، بينما تعادل النادي الإسباني وبروج البلجيكي سلبيا.

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى دور 16 متصدرا للمجموعة الأولى بـ13 نقطة وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد الثاني بينما سينتقل بروج البلجيكي لبطولة الدوري الأوروبي.