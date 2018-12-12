27 لاعباً في القائمة الجديدة للعنابي

متابعة - بلال قناوي:

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم القائمة الجديدة للعنابي استعداداً للمرحلة الأخيرة من الاستعدادات الخاصة ببطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات التي تبدأ 5 يناير القادم.

وضمّت القائمة 27 لاعباً هم: سعد الشيب وسالم الهاجري وطارق سلمان وحسن الهيدوس وأكرم عفيف وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وبيدرو ميجيل وحامد إسماعيل (السد) وبسام هشام وعاصم مادابو والمعز علي وكريم بوضيف ومحمد موسي وعلي عفيف وسلطان البريك ( الدحيل ) وعبد العزيز حاتم واحمد علاء ويوسف حسن ( الغرافة ) ومحمد علاء ( الريان ) واحمد فتحي ( العربي ) وعبد الرحمن فهمي ويزن نعيم ( الأهلي ) وجاسم الهيل وعلي عوض ( قطر) ومحمد البكري ( الخور ) وعبد الكريم سالم العلي ( السيلية ) ومن المنتظر أن يتم تقليص الأسماء إلى 23 لاعباً في القائمة النهائية لكأس آسيا مع نهاية فترة الاستعدادات والمباراة الودية الأخيرة أمام إيران.

وتنطلق اليوم المرحلة الأخيرة من استعدادات العنابي، حيث تكتمل الصفوف بانضمام جميع اللاعبين بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة عشرة والمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بين السد والدحيل التي أقيمت مساء أمس.

وسوف يخضع لاعبو السد والدحيل لتدريبات استشفائية في مران اليوم، ويحصل اللاعبون على راحة غداً، وتنطلق التدريبات الفعلية بعد غد الجمعة استعداداً للتجربة الودية السابعة والتي تجري مع المنتخب الأردني 23 الجاري.

ويخوض العنابي 3 مباريات ودية أخرى مع قيرغيزستان والجزائر وإيران أيام 25 و27 و31 الجاري .

وخاض العنابي حتى الآن 6 مباريات ودية فاز في 4 منها على الصين وفلسطين والإكوادور وسويسرا وتعادل مع آيسلندا وخسر أمام أوزباكستان.

وبدأ العنابي التجمع منذ أمس بوجود عدد من اللاعبين خاضوا بعض التدريبات تحت قيادة سانشيز

من ناحية أخرى تقرّر عقد اليوم الإعلام لسانشيز وبعض لاعبي منتخبنا يوم الأحد القادم بنادي المنتخبات الوطنية.