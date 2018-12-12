الدوحة - الراية :

مع بقاء أقل من شهر على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، تأكدت الشعارات التي سيتم وضعها على حافلات المنتخبات المشاركة، والتي تم تقديمها من قبل الجماهير في كافة أرجاء القارة.

وكانت المرحلة الأولى من هذه المسابقة شهدت تقديم آلاف المقترحات من قبل الجماهير، حيث تم انتقاء أفضل ثلاثة شعارات لكل منتخب وطني، ليتم خلال المرحلة الثانية التصويت لاختيار الشعار المفضّل لكل فريق، واستمر التصويت حتى 1 نوفمبر.

وتم اختيار شعار باص منتخبنا وهو «حنا بخير وديرة العز في خير» وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تعتبر كأس آسيا أهم بطولات كرة القدم في القارة، ونحن نركّز على منح جماهيرنا تجربة نادرة في الحياة، والإقبال الكبير من الجماهير على المشاركة يؤكد ارتفاع مستوى الحماس والإثارة مع اقتراب انطلاق البطولة.

وأضاف: نحن نشدّد في كل بطولة على تحسين الإرث الذي يتحقق مقارنة بالنسخة السابقة، ومن خلال إشراك الجمهور في الحدث وتقديم مستويات كروية عالية المستوى، فإنه لا شك عندي بأن كأس آسيا 2019 في الإمارات سوف تتجاوز كل التوقعات. وسوف يحصل الفائز على قميص منتخب بلاده موقّع من اللاعبين، وسوف يتم عرض الشعار الذي قدّمه على حافلة منتخب بلاده خلال البطولة.