مدرب ريفر يتعهّد بالبقاء حتى 2021

بوينس أيرس - رويترز:
نفى مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت التكهنات التي رجّحت بأنه ربما ينتقل لأوروبا العام القادم، وتعهّد بالبقاء مع الفريق الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس لكرة القدم حتى عام 2021 على الأقل.
وبعد أن قاد ريفر لثاني ألقابه في كأس ليبرتادوريس في أربعة مواسم، قال جاياردو إنه سعيد في بوينس آيرس ولا يوجد لديه أي خطط لترك النادي الأرجنتيني. وقال:«بالنسبة لي هذا لا يقدّر بثمن أستيقظ كل صباح وأستمتع بالذهاب لعملي». وأضاف «هذا الانتصار كان من أسعد لحظاتي بسبب كل ما يمثله وما يعنيه للجماهير إنه شيء لا يمكن محوه».
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