الخور يرتب أوراقه استعداداً للشتوية

متابعة - السيد بيومي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخور تدريباته اليومية عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين منذ مباراته مع فريق السيلية في المرحلة الـ 15 من دوري نجوم QNB والتي خسرها الفريق بنتيجة 2-1.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة بين حسن المهندي رئيس النادي مع مدرب الفريق الفرنسي بيرنارد كازوني لوضع النقاط فوق الحروف بشأن التعاقدات الجديدة التي يسعى الفريق لإبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية بجانب تحديد موقف المحترفين الثلاثة البرازيلي داسيلفا والعراقيين أحمد ياسين وربين سولاقا، إما بالبقاء أو الرحيل بعد أن تم الاستقرار على استمرار البرازيلي فاجنر فقط.

ويستعد الخور للقاء السد ضمن مباريات المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية بكأس QSL والتي يتقاسم صدارتها الخور مع الريان برصيد تسع نقاط .