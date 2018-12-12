3 فعاليات لاتحاد الكرة في اليوم الوطني

الدوحة - الراية :

يستهل اتحاد الكرة احتفالاته باليوم الوطني، بالمشاركة في ثلاث فعاليات رئيسية، بداية من درب الساعي من خلال مبادرة كورة تايم - بالتعاون مع شل قطر- ومن ثم فعاليات جولة العلم - بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية - وأخيراً تنظيم البطولة الكروية المتنوعة لمجمّع الخور السكني في مدينه الخور.

وتأتي مشاركة الاتحاد في مثل هذه الفعاليات من منطلق حرصه على التواجد في المناسبات والأحداث الوطنية بهدف تعزيز دور الاتحاد في المجتمع المحلي والدور المجتمعي الذي يقوم به في إطار مسؤوليته الاجتماعية وبما يتماشى مع رؤية الاتحاد 2021.

وأكد خالد مبارك الكواري، مدير إدارة التسويق والاتصال أن الاتحاد حرص هذا العام على تنويع الفعاليات بما يتماشى مع رؤية الاتحاد ٢٠٢١، حيث ستكون مشاركتنا بفعاليات درب الساعي ومن ثم فعاليات جولة العلم بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية وأخيراً تنظيم البطولة الكروية المتنوعة لمجمّع الخور السكني في مدينه الخور.

وقال: إن فعاليات الاتحاد في درب الساعي تأتي انطلاقاً من رؤية واستراتيجية الاتحاد في تعزيز نطاق المشاركة المجتمعية والتي تأتي بدعم وحرص من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، حيث تعتبر فعالياتنا هذا العام في درب الساعي متنوعة ومتجدّدة مقارنة بالعام الماضي.

وتستمر الفعاليات لمدة 10 أيام في درب الساعي والتي ستبدأ اليوم تستمر حتى 20 منه ببوابة رقم 2 ، بإقامة فعاليات كروية مختلفة للجمهور وأنشطة متنوعة ومتعدّدة لكافة الجماهير من مختلف الفئات والأعمار.