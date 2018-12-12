إسرائيل تعلن اكتشاف نفق ثالث على الحدود مع لبنان

القدس المحتلة- وكالات:

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس اكتشاف نفقٍ ثالث يمتدّ من الأراضي اللبنانية تُجاه شمالي فلسطين المحتلّة، وذلك ضمن عملية “درع الشمال” التي بدأها منذ أيام لمكافحة أنفاق حزب الله. وحسب الناطق بلسان الجيش فإن النفق هو الثالث الذي يُكتشف ضمن العملية، ولا يشكل خطرًا على المستوطنين وأنه جرى السيطرة عليه وتفخيخه؛ لافتًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة خط سيره داخل الأراضي اللبنانية. وحذر الناطق بلسان الجيش عناصر حزب الله من استخدام النفق وذلك على ضوء تفخيخه من قبل الجيش، حسب ادعائه.

وفي السياق، حذّر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الإسرائيلي من أن تؤدي عملية البحث عن الأنفاق إلى نشوب مواجهة شاملة مع حزب الله، مشيرًا إلى أن جبهة الشمال باتت الأقرب للانفجار حاليًا. من جهته، كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، أن إسرائيل أبلغت بلاده عبر واشنطن، أنه ليس لديها نوايا عدوانية من عملية “درع الشمال”.

وقال عون: أبلغتنا إسرائيل بواسطة الولايات المتحدة، أنه ليس لدى إسرائيل نوايا عدوانية من عملية درع الشمال. وأضاف: ونحن ليس لدينا نوايا عدوانية، ولا خطر على السلام بالتالي. ولفت عون إلى أنه يجب أن نتخذ بعض التدابير لإزالة أسباب الخلاف، ونحن مستعدون للأمر، ولكن بعد الحصول على تقرير نهائي للتحقيقات حول الأنفاق.