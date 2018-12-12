مفتي موريتانيا يثير الجدل بمدح ابن سلمان

نواكشوط - وكالات:

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل عقب تغريدة انتقد فيها المفكر الإسلامي البارز “محمد مختار الشنقيطي” قطعة شعرية تقرب بها الشيخ “أحمد حبيب الرحمن” مفتي موريتانيا لولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” أثناء زيارته للبلاد. وتحت عنوان “عمائم السوء”، كتب “الشنقيطي” وهو أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان بجامعة حمَد بن خليفة في قطر:”إمام مسجد السعودية في موريتانيا يمدح محمد بن سلمان بأبيات شعرية ركيكة، مثال بليغٌ على انتهاك أعراض الكلمات وامتهان كرامة القلم”.

وانقسم المغردون عقب تغريدة “الشنقيطي”، فمنهم من اعتبره متطاولاً على “سماحة الإمام الأكبر”، ومنهم من اعتبره “صادعاً بكلمة حق”. وأثارت القطعة الشعرية التي نظمها “حبيب الرحمن” ترحيباً بـ “ابن سلمان” وسجلها بصوته ونشرها على “يوتيوب”، انتقادات واسعة داخل عالم التدوين وخارجه، حيث اعتبرها الكثيرون غير لائقة بإمام يتولى أعلى منصب ديني في موريتانيا. والأسبوع الماضي، أجرى “ابن سلمان” زيارة إلى موريتانيا استغرقت عدة ساعات، في إطار جولته العربية، التي سعى فيها إلى تجاوز أزمة اغتيال الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.