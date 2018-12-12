دول الحصار لا تستوعب سقف الحريات في الجزيرة

الدوحة- الراية:

ناقش عددٌ من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وإعلاميّون واقعَ وتحدياتِ حقوق الإنسان ودور مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكّدوا أن تغطية الجزيرة للأزمة الخليجيّة والحصار المفروض على قطر تحكمها معايير مهنية، لافتين إلى أن دول الحصار لا تستوعب سقف الحريات في قناة الجزيرة، لكنها تستوعب سقف الحريات في الإعلام الأمريكيّ في توجيه الانتقادات والاتّهامات.

وأشاروا إلى أن سقف الحريات في الجزيرة عالٍ وسيبقي عالياً، وإن كانت هناك مضايقات من حكومات المنطقة المستبدّة مثل مصرَ.

وأكّدوا أن خطاب الكراهية عبارة مضللة وشماعة، لافتين إلى أن هناك نوعَين من الإعلام؛ حر ومُدجّن، ومن يخرج عن الإعلام المُدجّن بالدول الاستبداديّة فهو مُحرّض.

شارك في الندوة التي نظّمها مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المُتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية الدولية آيدن وايت، والمسؤولة الأممية أنا بوليني، ومُدير الأخبار في قناة الجزيرة عاصف حميدي، والخبير الإعلامي الرئيس السابق لمجلس إدارة المعهد الدولي للصحافة جون يير وود، والقاضية توجيلاني شوزوميلا نائبة رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

مركز الحريات

وقال سامي الحاج، مُدير الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان إنّ “الإنسان ظل محور اهتمامِ الجزيرة منذ نشأتها قبل اثنين وعشرين عاماً، وقد تعزّز ذلك الاهتمام قبلَ عشرةِ أعوام بإنشاء قسم للحريات العامة وحقوق الإنسان لم يلبث أن أصبحَ مركزاً ظل يعمل جاهداً على رفع الوعي الحقوقي ممن خلال رفده لغرف الأخبار بالتقارير الحقوقية وبرامجه وأنشطته”.

وأضاف: “اليوم، يسعدنا أن يكون من ضمن تلك الأنشطة المشاركة بمعية الأمم المتحدة في الاحتفال بالذكرى السبعين لإطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي احتفى العالم بميلاده في العاشر من ديسمبر1948. ولعل هذه فرصةٌ سانحة للإشارة إلى عدد من الإنجازات التي تحققت بفضل الله، ثم بتعاون الزملاء بالشبكة.

ونوّه بأن مركز الحريات وحقوق الإنسان أنجز أكثر من 10 آلاف مادة، في شكل أفلام وتقارير ومقالات وفيديوهات قصيرة، وذلك على شاشات قنوات الجزيرة العربية، والإنجليزية، والجزيرة بلقان، وموقعي “الجزيرة نت” والمركز. كما نفذ المركز أكثر من أربعٍ وأربعين ورشة عمل متخصصة في مجال “الأمن والسلامة المهنية وأمن المعلومات” استفاد منها ما يزيد على سبعِمائةِ صحفي وصحفية من مختلف قطاعات الشبكة. إلى جانب إسهام المركز - مع شركائه- في تنظيم حملاتِ دفاع وتضامن مع صحفيي الشبكة.

وأضاف: على صعيد الشراكات والبحوث، بنى المركز وطور علاقات شراكة إستراتيجية بين الجزيرة وأبرز المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الفاعلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته العامة، ما مكّن المركز من إطلاقِ مبادرة مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين/‏ وحملات إعلامية حقوقية عالمية مثل “أوقفوا قتل الصحفيين”، وغيرها. كما نظم المركز عدداً كبيراً من المؤتمرات والندوات التي تناولت أبرز مواضيع وقضايا وتحديات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

3 عناصر

وقال عاصف حميدي مدير الأخبار في قناة الجزيرة: لايمكن أن يتفاعل الإنسان دون أن يكون هناك وعي كامل بكل جوانب حقوق الإنسان، مستشهداً بالأزمة اليمنية. وضرورة عكس الجوانب المختلفة للأخبار الصحفية.

وحول التحالفات بين الإعلام والمؤسسات الحقوقية، قال: ليس بالضرورة أن يكون هذا التحالف جيداً، خاصة إن لم يكن مدروساً من أجل تنسيق الأهداف وليس بالضرورة أن يتفقوا على الوسائل.

وأضاف: لا يمكن تعزيز حقوق الإنسان دون 3 عناصر أساسية مثل الترسانة القانونية، ولابد أن تكون هناك قوانين وتشريعات تحمي ذلك، ونحتاج لإرادة سياسية بجانب وجود إرادة شعبية، وهذا ما يعمل عليه الإعلام، لأن ذلك وحده يقود لصياغة تشريعات وقوانين ترفع من مستوى معرفتنا بحقوق الإنسان بشكل أكبر.

وحول المُحافظة على الخط التحريري، قال: إن خطاب الكراهية هو عبارة مضللة وشماعة، وهناك نوعان من الإعلام حر ومدجن ومن يخرج عن الإعلام المدجن فهو محرّض، ومن أطلق ذلك هي الأنظمة الاستبدادية.

وقال: هناك معايير مهنية محددة تعد بمثابة ضمان ليكون الإعلام مستقلاً وقوياً، ويوجه أسئلة بقوة من أجل الحصول على معلومة والوصول لحقوق الإنسان.

مهنية الجزيرة

وحول تغطية الجزيرة للحصار، أكّد أن هناك معايير مهنية نتحرك بها، لافتاً إلى أن هناك مبالغة في الحديث عن الهيمنة الإعلامية وما بين الفصل بين المشروع الإعلامي الذي أرادته قطر أن يكون على أرضها، ودول الحصار لا تستوعب سقف الحريات في قناة الجزيرة، لكنها تستوعب سقف الحريات في مشروع إعلامي في واشنطن بوست الأمريكية مثلاً.

وقال: سقف الجزيرة عالٍ وسيبقي عالياً، وإن كانت هناك مضايقات من حكومات المنطقة مثل مصر والعراق سابقاً، وهذه الدول ربما تضيّق علينا.

وأكّد عبدالسلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة أن إتاحة حرية التعبير وفقاً لاتفاقية حقوق الإنسان بالإضافة لعدم إثارة النعرات العنصرية التي يمكن أن تؤدي للتمييز والعنف وغيرها يأتي ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضرورة صيانة حرية التعبير وعدم استخدامها للمساس بفئات معينة على أساس دينيّ أو طائفي.

وأضاف: هناك قيود على حرية التعبير تشمل الاحترام وحقوق الآخرين، مما تشكل ركيزة أساسية باستخدام حقّ التعبير دون أن تحرض أو تمسّ حقوق الآخرين.

الأمن القومي

وأكّد أن مبررات الأمن القومي لا تعني انتهاك حقوق الإنسان. وتساءل عن قيام الصحفي بالتحقيق في قضايا الفساد وكشف أفعال المسؤولين، هل هذا تدخل في حقوق الإنسان؟ وأجاب نحن في عالم يعج بالأفكار الكثيرة يجب الإنصات إليها بدل أن تكون هناك أنانية.

ودعا مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لبناء ثقافة الأخلاق في كل مستويات المجتمع وتجنّب القضايا القانونية.

تحالفات

وحول تحالفات الإعلام مع منظمات المجتمع المدني، قال إن الصحفيين لديهم مسؤولية وكذلك المنظمات والسؤال كيف يمكننا أن نكون قادرين على التعامل مع الإساءة لأصحاب القبعات الزرقاء وحماية النساء والأطفال. وأجاب ذلك لا يكون إلا بطرح أسئلة جادة حول هذه القضية.

وقال: هناك منظمات كبرى، ولكن ليس مشاكل في الماضي مثل منظمة العفو الدولية وهناك نساء رفضن التحرش في العمل، وهناك آخرون أجبروا على الاستقالة لأنهم قاموا بأفعال مشينة.

السياسة التحريرية

وتساءل عن حماية السياسة التحريرية والنزاهة الصحفية، وقال يجب المحافظة على استقلالية الصحفي. وهناك غياب إرادة سياسية لتحقيق ذلك.

وقال: يجب أن نتحلّى بالمهنية، ولدينا القدرة الكافية على نقل الأخبار، وفي بيئة تعج بالأحداث السياسية، ومن الصعب العمل بذات المنوال، وأزمة الخليج هي خير مثال علي ذلك، ومثلما حدث في هجمات 11 سبتمبر، حيث كانت تغطية وسائل الإعلام مشوهة تماماً ولم يكونوا قادرين على الوفاء بالمعايير بسبب المشهد السياسي في تلك الفترة.

وأضاف: يجب أن تكون المعايير المهنية أعلى من الاهتمامات السياسية والوطنية وعند حدوث حروب ونزاعات تتأثر الصحافة بهذه النزاعات، وذلك بسبب عدم نقل أزمة الخليج بحيادية في منطقة الخليج، هذا هو الواقع أياً كانت معاييرنا ومهنيتنا، ومقتل خاشقجي كان حادثة مفجعة، وانظر للتغطية نجد أن هناك مصالح سياسية ومواءمات والبيت الأبيض ينظر للقضية من وجهة نظر محددة، وهذا ما فعله ترامب، ولم يكن مُنافقاً فهو يقول إنّ السعودية تمنحنا أموالاً وتوفر لنا وظائف، للأسف هذا هو واقع الأمر.