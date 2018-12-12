جاويش أوغلو: نرغب بتحقيق دولي بمقتل خاشقجي

أنقرة - وكالات:

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تبدي رغبة مع دول عدة لتقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي، بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأوضح جاويش أوغلو، أنه ناقش مع مسؤولين أمميين، مسألة تدويل التحقيق في جريمة قتل خاشقجي. ولفت في الوقت نفسه إلى أن بلاده لا تواجه مشاكل مع السعودية، وأنها حريصة على علاقتها معها، لكن الكشف عن ملابسات هذه القضية لا يتعلق بالرأي العام التركي فقط، بل بالرأي العام العالمي بأسره.

وقال إن بلاده لم تحصل من السعودية، على أي تعاون في القضية وكشف ملابساتها. وتساءل: “هل تخشى السعودية الكشف عن المسؤول الرفيع، الذي يقف وراء الجريمة؟”.

وكان جاويش أوغلو، قال قبل أيام إن المتعاون المحلي الذي تتحدث عنه السعودية، “لم يأت من الشارع” لذا فإن معلومات الاتصال الخاصة به، وعنوانه لدى السعوديين. وأشار إلى أن “التحقيق مستمر وسنواصل حتى النهاية، لن نتردد في اللجوء إلى التحقيق الدولي إذا حصل انسداد في مسار القضية”. وجاءت تصريحات وزير الخارجية التركي بعد إصدار النائب العام التركي أوامر بالقبض على متهمين اثنين من المسؤولين السابقين في المملكة يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي “خططت” لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. والمسؤولان الكبيران اللذان صدرت بحقهما المذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً أحمد عسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني. وكان المسؤولان السابقان قد تمت إقالتهما من منصبيهما في السعودية، إثر قضية خاشقجي.