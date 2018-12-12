الضفة: شهيد واعتقالات وإصابات بمواجهات مع الاحتلال

الخليل- وكالات:

شيّع آلاف الفلسطينيين في محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية أمس جثمان الشهيد عمر حسن عواد (27 عاما) في مسقط رأسه ببلدة إذنا غرب محافظة الخليل بالضّفة الغربية المحتلة وسط مشاركة آلاف المواطنين من مختلف الفصائل في عملية التشييع، وهتافات رافضة لعملية إعدامه من جانب جنود الاحتلال. وكانت قوّات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد عواد بزعم عدم انصياعه لأوامر الجنود بالتوقف في منطقة الراس القريبة من جدار الفصل العنصري غربي البلدة، أثناء قيادته لمركبته في المكان، الذي اقتحمته قوّة عسكرية إسرائيلية. واقتحمت في وقت سابق قوّة عسكرية من جيش الاحتلال محيط المستشفى الأهلي حيث يتواجد جثمان الشهيد، ما أثار الخشية من جانب الأهالي من اختطاف الاحتلال للجثمان.

وفي حادث منفصل في شمال الضفة، قامت شرطة الحدود بإطلاق النار في الهواء واعتقلت سائقا في الثلاثين من عمره من قرية الجفتلك قاد سيارته باتجاه قوات إسرائيلية جاءت تتحقق من تراخيص بناء في الأراضي المحتلة. كما أصيب عصر أمس، أربعة شبان بجراح متفاوتة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 13 فلسطينيا في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من نابلس، وأربعة آخرين من طوباس، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منازل ذويهم.

من ناحية أخرى هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلا في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال قامت باقتحام القرية صباحا وشرعت بهدم منزل المواطن عمر عبد الكريم رحايلة بعد الاعتداء عليه وإطلاق النار على الحافلة التي كان يستقلها فور وصوله لمنزله بعد إبلاغه بعملية الهدم، وأصيب برضوض قبل أن تقوم باعتقاله ومنعت تقديم الإسعافات الأولية له.