تأجيل محاكمة العودة للعام القادم

الرياض - وكالات:
قال حساب “معتقلي الرأي”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت محاكمة الشيخ سلمان العودة. وأوضح الحساب أن المحكمة أجلت الجلسة، التي كانت مقررة أمس الأول، إلى الثالث من فبراير من العام المقبل 2019. وعلق الحساب: “وهو ما يعني تمديد اعتقاله، والمماطلة في الإفراج عنه، من دون مسببات قانونية!”. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة وجهت 37 تهمة إلى الشيخ العودة، جميعها متعلقة بالإرهاب، فيما طالبت النيابة العامة بإعدامه تعزيراً. واعتقل الشيخ العودة مطلع سبتمبر من العام الماضي، في حملة اعتقالات كبيرة طالت دعاة وكتّاباً ونشطاء.
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