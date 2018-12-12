تعزيز التعاون بين الجامعة والقطرية للسرطان

الدوحة - الراية : وقعت جامعة قطر، ممثلة في مجمع تخصصات الصحة، والجمعية القطرية للسرطان أمس مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المشاريع البحثية والمقررات التعليمية المشتركة وتطوير وتنفيذ برامج البحوث وتنمية القدرات البشرية وتبادل الخبرات.

كما تهدف المذكرة الى تبادل المنشورات والتقارير والمعلومات والمواد الأكاديمية والأنشطة ذات الاختصاص مثل عقد أو إلقاء محاضرات للطلبة أو للموظفين، فضلا عن الاستفادة من قاعات المحاضرات لدى الجمعية وتبادل الزيارات، بالاضافة الى تخصيص مساحة سنوية لمعرض تقيمه الجمعية.

وقع على مذكرة التفاهم الدكتور إيجون توفت نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية والصحية والدكتور هادي أبو رشيد رئيس قسم التطوير المهني والبحث العلمي بالجمعية القطرية للسرطان.