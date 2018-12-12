الداخلية تقدم جرعات توعية في مجالات الأمن والسلامة

نماذج جوازات سفر للأطفال .. ومسابقة لاستخدام طفاية الحريق الليزر

الدوحة - الراية: أعلنت إدارات وزارة الداخلية عن أنشطتها وفعالياتها المختلفة ضمن احتفالات اليوم الوطني في ساحة درب الساعي.

وتهدف الوزارة من خلال مشاركتها للتعريف بجوانب من المهام والواجبات التي تضطلع بها لخدمة المجتمع، أمنياً وخدمياً وإنسانياً، كما تسعى لتعزيز علاقتها بأفراد المجتمع وتزويدهم بجرعات من التوعية في مجالات الأمن والسلامة.

وتشارك الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بمجموعة من الفعاليات التي تقدّم للجمهور الزائر لدرب الساعي تتعلق بالسلامة في البحر، من خلال بعض المسابقات الهادفة منها مسابقة الزوارق، وهي عبارة عن زوارق لعبة يتم التحكم بها عن بعد، ومسابقة ربط الحبال، ولعبة تركيب لمجسّمات زوارق ومراكز التسجيل (الدوبة). ولأول مرة سيستمتع الأطفال بتعلم قيادة الزورق باستخدام جهاز محاكاة لقيادة الزورق، كما سيقدم جناح أمن السواحل جانباً توعوياً بشأن السلامة لرواد البحر، فيتعلم الأطفال كيفية لبس سترات وأطواق النجاة وكيفية التصرف في الحالات الطارئة. وسيتعرّف الجمهور كذلك على معدات البحث والإنقاذ، وسيكون هناك شرح من المختصين حول استخداماتها.

الجوازات

ستقدم الإدارة العامة للجوازات مجموعة من الفعاليات حيث ستقوم بوضع كاونتر مع جهاز كمبيوتر وطابعة وكاميرا تصوير فوتوغرافي ويتم التقاط صورة للطفل وإصدار نموذج جواز سفر له. كما سيكون هناك شرح لكيفية عمل البوابات الإلكترونية المستخدمة بمطار حمد الدولي والسماح للجمهور باستخدامها كمشاركة تفاعلية للزوار من الكبار باستخدام البطاقة الشخصية. وسيتعلم الأطفال خمس جمل بلغة الإشارة وبعد إتقان الطفل للغة الإشارة يتم منحه بطاقة عليها ختم الجوازات. وستعرض عدد من الخدمات الأخرى ومنها الخدمات التي تقدّم لذوي الاحتياجات الخاصة، والتعريف بمركز تأشيرات قطر خارج البلاد.

الدفاع المدني

ومن مشاركات وزارة الداخلية التي تعنى بالسلامة أيضاً ما ستقدّمه الإدارة العامة للدفاع المدني في جناحها من شرح يقدّمه خبراء حرائق من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية حول مسبّبات الحريق، وسيتم ذلك على مجسّمات محترقة.

إضافة إلى التوعية بالسلامة في الأماكن العامة المغلقة والتي تتضمّن شرحاً وتدريباً للأطفال على كيفية التصرف في حال وجود دخان لتجنب الاختناق، وهناك أيضاً التوعية بالسلامة في المخيّمات من خلال التعريف بالسلوكيات الخاطئة وكيفية تجنبها تجنباً لوقوع الحرائق. وستقدّم للأطفال مجموعة من المسابقات منها مسابقة استخدام طفاية الحريق الليزر، وسيتعرّف الجمهور على طفّايات الحريق بمختلف نوعياتها، وفق الحرائق التي تستخدم لمكافحتها، وكيفية استخدام تلك الطفايات، وستعرض أيضاً سيارة الدفاع المدني الخاصة بالمجمّعات التجارية، وستتاح الفرصة للأطفال لأخذ صور فوتوغرافية في السيارة، وسيتعرّف الجمهور أيضاً على كلية رأس لفان وطرق التسجيل فيها، كما ستنظم الكلية مسابقات شروط الأمن والسلامة، مسابقة مثلث الحريق، مسابقة الإخلاء ومسبّبات الحرائق ومسابقة الثواني الذهبية على المسرح.

الفزعة

وستقوم إدارة شرطة النجدة (الفزعة) بعرض المعدات التي تستخدمها في عملها وعهدة أفرادها مع شرح مبسّط لاستخدامات هذه المعدات وطرح أسئلة على الأطفال لترسيخ المعلومات لديهم عن دور الفزعة في حفظ الأمن، كما ستعرض دوريات الفزعة الكهربائية مع شرح لمحتوياتها والأجهزة المستخدمة، وستوجه أسئلة على الأطفال لمعرفة معلوماتهم عن الفزعة وستتاح فرصة تصوير للأطفال داخل الدورية من قبل ركن التصوير، وفعاليات ترفيهية أخرى. كما ستشارك في درب الساعي إدارات الشرطة المجتمعية، شرطة الأحداث، إدارة الأمن الوقائي (العضيد) والاتحاد الرياضي للشرطة بفعاليات توعوية وترفيهية متنوعة. وستشتمل مشاركة وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة الممثلة في درب الساعي على العروض المسرحية الهادفة، وشاشات العرض للأفلام التسجيلية عن الشرطة وخدماتها للجمهور، وسيكون هناك ركن الرسم والتلوين وألعاب التركيب (البازل).

قسم الأثر

سيقدّم قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية عروضاً للكلاب البوليسية وكيفية كشف القضايا والمتفجّرات والبحث والإنقاذ والمطاردات، وهي من العروض المشوّقة للجمهور من مختلف الأعمار.

نظم المعلومات

وستعرض الإدارة العامة لنظم المعلومات أحدث التقنيات التي تستخدمها وزارة الداخلية في تقديم خدماتها للجمهور ومنها خدمة (مطراش2) إضافة إلى عرض خدمات الوزارة الإلكترونية، وغيرها من الأنظمة الأخرى.

مكافحة المخدرات

ستمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات زوارها في درب الساعي من مشاهدة فيلم يعرض عن طريق نظارة الواقع الافتراضي (VR) يعرض العادات القطرية التراثية. كما ستنظم مسابقة تراثية عبارة عن كتيب يحتوي على أسئلة متعلقة بالتاريخ والتراث، إلى جانب بعض الألعاب التفاعلية الأخرى.

العلاقات العامة

إدارة العلاقات العامة ستشارك بعرض محتوى موقع الطفل الإلكتروني، حيث ستعرض ألعاب موقع الطفل على شاشة تفاعلية والتي منها لعبة الرتب ويتعرّف الأطفال من خلالها على الرتب العسكرية. كما سيتم تصوير الأطفال بالزي العسكري، وهناك مفاجآت أخرى.

المرور

تأتي مشاركة الإدارة العامة للمرور في الفعاليات هذا العام وفق خطة توعوية تستهدف كافة الشرائح العمرية والثقافات المختلفة التي تتوافق مع طبيعة الزوار المتنوعة حيث تستهدف في المقام الأول النشء الصغير والشباب للتعريف بأهمية هذه الفعالية وما تعكسه من روابط وطنية ترسخ فكرة الانتماء والفخر بالوطن لا سيما فيما يتعلق بأهمية التوعية المرورية وضوابط السلامة على الطرق أو خلال ركوب المركبات .

وتشارك الإدارة العامة للمرور خلال احتفالات اليوم الوطني لهذا العام بفعاليات مرورية وترفيهية متنوعة من خلال جناح مرور قطر والذي يضم أكثر من شريك مثل شركة شل وأكاديمية دلة للسواقة وكيدز موندو، حيث يتضمّن الجناح القرية المرورية والعديد من الفعاليات التثقيفية والترفيهية مثل المتحف المروري وهو عبارة عن معرض به عدد من المعروضات المرورية التاريخية التي استخدمتها شرطة المرور سابقاً إضافة إلى إصدار رخصة قيادة تحاكي الشكل القديم خلال بداية القيادة في دولة قطر ويتم استخراجها لمن تعدّت أعمارهم 40 عاماً، كما تضم الفعاليات نادي الأطفال والذي يقدّم المعلومات المرورية بشكل مبسّط من خلال مسابقات المهارات الفنية في الرسم والتلوين للإشارات والسلوكيات والعلامات المرورية.

التوعية

كما لم تغفل نشر الثقافة التوعوية الخاصة بالسلامة في البر والتي تتزامن مع موسم التخييم حيث يضم هذا القسم نماذج مصغّرة للبر واشتراطات السلامة المرورية في الصحراء بالإضافة إلى سبل الإسعافات الأولية حال حدوث الحوادث وإلى جانب تلك الفعاليات توجد أقسام أخرى تم إعدادها بأسلوب وتقنيات حديثة تجذب مختلف الأعمار مثل اختبار المعلومات والمرورية والسلوكيات الآمنة وغرفة العاكس التي توضّح أهمية الأضواء والملابس العاكسة وأثر ذلك على الطرق، إضافة إلى غرفة أبطال المرور والتي يقدّم فيها فيلم كرتوني يوضّح السلوكيات الخاطئة ليقوم الأطفال بالتصحيح بمساعدة فريق التوعية لترسيخ المعلومات المرورية الصحيحة وتضم الفعاليات أيضاً غرفة الواقع الافتراضي “السيملاتير” حيث يستمتع الشباب بتجربة القيادة عن طريق فيديوهات تحاكي الواقع وتبيّن مخاطر التشتت أثناء القيادة وفي نهاية الجولة يتم توزيع نماذج لرخص قيادة للأطفال الذين قاموا بتجربة القيادة الصحيحة في نموذج القرية المرورية الذي تم تصميمه بأسلوب يحاكي طرق الدوحة من حيث الإشارات الضوئية والدوران للخلف والشوارع الجانبية والذي يعتبر بمثابة اختبار قيادة مصغر يقيس مدى إلمام الأطفال بسبل القيادة السليمة.

كلية الشرطة

تشارك الكلية بثلاث من الفعاليات الجديدة، بالتعاون مع لجنة الإرث والمشاريع، ومن أبرز المشاركات سعي الكلية لكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسي، بصنع مجسّم لكرة القدم يرمز لكأس العالم 2022 التي تقام بدولة قطر، يشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين وطلاب المدارس ، وفي ميدان خدمة الوطن بدرب الساعي هناك 3 فعاليات، الفعالية الأولى تستهدف طلاب المدارس ويشارك فيها (380) طالباً من المدارس الابتدائية بالدولة، حيث سيخضع الطلاب المشاركون للتدريبات الأساسية التي يخضع لها مرشّح الضابط بالكلية، وفي نهاية التدريب سيتم اجتياز حاجز البرج، والذي يهدف لكسر حاجز الخوف لدى الطالب والاعتماد على النفس، ويتم ذلك من خلال إشراف مدربين وضباط متخصّصين.

الفعالية الثانية لعبة الليزر مخصّصة لجمهور درب الساعي مقسّمة إلى قسمين: للأطفال من عمر 4 إلى 8 سنوات والقسم الآخر من 8 إلى 13 سنة، وهي عبارة عن مسابقات رياضية ذات طابع عسكري تتوزع على حسب الفئة العمرية المشاركة، وتتضمّن النزول العمودي من البرج لتعزيز الثقة بالنفس والإقدام والشجاعة، إلى جانب تنظيم مسابقات أخرى مثل شد الحبل ورماية الليزر والتي تكون بين فريقين من الطلاب لتنمية روح المنافسة الشريفة بينهم، وسيكون هناك ميدان للرماية الهوائية، حيث يوفّر الفرصة للجمهور (نساء ورجال) من زائري مقر كلية الشرطة بدرب الساعي، للتدريب على مهارات الرماية الهوائية باستخدام (المسدس والبندقية) وسط إشراف مدربين متخصّصين في هذا المجال. وستخصص الكلية 1500 جائزة سيتم توزيعها على طلاب المدارس وزوار مقر الكلية بدرب الساعي.