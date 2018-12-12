قطر تستلم علم أولمبياد العلوم الدولي للناشئين

غابرون - بتسوانا-قنا:

تسلمت دولة قطر علم استضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين الـ 16 المقرر إقامته بالدوحة في شهر ديسمبر عام 2019.

وقد تسلم علم الاستضافة سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، رئيس لجنة استضافة قطر لأولمبياد العلوم للناشئين، خلال الحفل الختامي لهذه الدورة بمدينة غابرون عاصمة جمهورية بوتسوانا الإفريقية.

وأعرب النعيمي عن سعادته بمشاركة دولة قطر في هذه الدورة من أولمبياد العلوم الدولي للناشئين ببتسوانا، داعيا الجميع للمشاركة في نسخة العام القادم بدولة قطر، وأكد أنها ستكون استثنائية بكافة المقاييس.

من ناحيتها، تحدثت السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، نائب رئيس لجنة استضافة قطر لأولمبياد العلوم للناشئين 2019، في كلمتها، عن الاستعدادات الجارية في دولة قطر لاستضافة الأولمبياد القادم، وقدمت نبذة عن رؤية قطر الوطنية 2030، وكيف أنها قد تجسدت في رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي بالريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة من خلال مشاركة الطلاب في المسابقات العلمية والمنافسات الدولية، موضحة أن مثل هذه المنافسات تساهم فعلياً في تسليح الأبناء الطلبة بمهارات القرن الواحد والعشرين.

واعتبرت استضافة دولة قطر للأولمبياد القادم مؤشراً حقيقياً لمضيها قدماً نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها التنموية، وقالت إن الدولة بدأت خطوات استباقية جادة لضمان إنجاح أولمبياد.