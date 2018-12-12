المرور تعلن اشتراطات تزيين السيارات

الدوحة -الراية :

أعلنت الإدارة العامة للمرور الشروط الواجب اتباعها عند وضع الزينات والملصقات والأعلام وغيرها من الرموز على سياراتهم، في إطار احتفالات اليوم الوطني. وحذرت في بيان أصدرته أمس من المُبالغة في استخدام المظاهر الاحتفالية، التي تتجاوز حدود المسموح به والدخول إلى حيز المخالفة. وقال البيان: من أهم السلوكيات التي يجب تجنبها والمتعلقة بالمركبة، وضع الصور والملصقات والأعلام على كامل السيارة، ما يؤدي لتغيير كامل في هيئتها، وصعوبة التعرف على هويتها ولونها.. كذلك يجب عدم، تظليل الزجاج الأمامي والخلفي ما يعيق رؤية الطريق أمام قائد المركبة، ولا يمكنه من رؤية القادم من خلفه، ما قد يؤدي إلي وقوع الحوادث.. كما يعد من المخالفات إخفاء لوحات الأرقام تحت الصور والملصقات. وأضاف البيان: يعد من قبيل السلوك الذي يعرّض حياة مستخدمي المركبة لخطر كبير، الصعود على أسطح السيارات، والخروج من نوافذها وإطلاق الرغوة على المارة في الطريق، وهي أفعال من شأنها تشتيت انتباه السائق وتعريض الركاب لمخاطر السقوط من السيارة، علاوة على إزعاج المارة والعابرين. وقال: إذا كان الالتزام بقواعد المرور من حيث عدم الوقوف في الأماكن المخصّصة لذوي الإعاقة، أو في الأماكن المحيطة بالمساجد، وعدم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية، واستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف، والانصياع للإشارات المرورية، وعدم التجاوز من اليمين.. وغيرها من واجبات القيادة الآمنة بشكل عام، فإن الالتزام بها أوجب في هذه المناسبات الوطنية.