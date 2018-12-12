زيادة التبادل التجاري بين قطر والعراق

الدوحة - الراية:

أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية العراق، والتي تستند إلى تاريخ عريق من الروابط الجغرافية والثقافية، لافتاً إلى أن هذه العلاقات تشكّل حافزاً للبلدين في سبيل العمل على تعزيزها وتوطيدها على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي ترأس فيها الجانب القطري، فيما ترأس الجانب العراقي سعادة الدكتور محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة بجمهورية العراق، قال: إن الإمكانيات والقدرات التي تميز البلدين تدفعهما إلى توفير المناخ المناسب لاستغلالها بالشكل المأمول وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 370 مليون ريال قطري في العام 2017.

وأعرب سعادته عن تطلعه من خلال اللجنة إلى وضع آليات عملية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوقيع اتفاقيات تسهم في الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ودعا في هذا السياق جمهورية العراق الشقيقة للانضمام إلى مذكرة التفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تم توقيعها العام الماضي بين كل من دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في سبيل رفع التحديات التي تعوق حركة التجارة عبر الأراضي العراقية إلى دولة قطر.

كما أكد سعادته على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، نظراً لدورهما في تعزيز التبادل التجاري وتحفيز قطاعي الأعمال من الجانبين، على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ولفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أنه يمكن للشركات العراقية التي تتطلع إلى الاستثمار في دولة قطر الاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المناطق الحرة، وإقامة شركات صناعية تختص في المجال الدوائي والغذائي واللوجستي.

وفي ختام أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، قام سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة بجمهورية العراق بالتوقيع على محضر الاجتماع.

مجلس رجال أعمال

جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة خارجية دولة قطر ومعهد الخدمة الخارجية في وزارة خارجية جمهورية العراق، في مجال التدريب والتكوين الدبلوماسي.

كما شهدا توقيع اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال، ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر واتحاد الغرف التجارية العراقية، حيث وقّع اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال عـن غرفة قطر، السيـد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، ووقع عن اتحاد الغرف التجارية العراقية السيد ضامر زيدان مخلف الأمين، عضو مجلس الاتحاد ورئيس غرفة تجارة صلاح الدين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهم بين رجال الأعمال في البلدين.

بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الدوحة - الراية:

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أمس ،سعادة الدكتور محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة بجمهورية العراق، الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في أعمال الدورة السادسة للجنة القطرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها.كما تم خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية واستعرض الجانبان فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات.