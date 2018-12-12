البنوك تقود تعاملات البورصة بـ50%

الدوحة - الراية:

اختتمت بورصة قطر جلسة مُنتصف الأسبوع على انخفاض، وسط عمليات بيع وتبادل مراكز محدودة بأسهم أغلبها بقطاعي البنوك والاتصالات، وأغلق مؤشّر السوق أمس متراجعاً بنسبة قدرها 0.70%، بما يعادل 73 نقطة، وأغلق عند مُستوى 10482.1 نقطة، وذلك من خلال تداول أسهم 40 شركة، ارتفع منها أسهم 8 شركات فقط، بينما تراجعت أسهم 30 شركة أخرى، واستقرّت باقي الشركات عند مُستوى إغلاقها السابق.، واستحوذ قطاع البنوك على نحو 50% من تداولات السوق أمس.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشّر الريان الإسلاميّ بنسبة 0.73% وصولاً إلى مُستوى 3952 نقطة. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.59% إلى مُستوى 3124 نقطة. وكان مُؤشر السوق قد استهل تعاملات أمس على انخفاض بضغط من عمليات بيع نفّذها المستثمرون على أسهم قيادية، وشهدت جلسة أمس ارتفاع وتيرة التداولات، مقارنة بالجلسة السابقة، حيث بلغت قيمة التداول حوالي 225.4 مليون ريال، مقابل 160.1 ريال أمس الأول، كما ارتفعت أحجام التداول إلى نحو 7.2 مليون سهم، مُقابل 6.1 مليون سهم في الجلسة السابقة، وذلك من خلال تنفيذ 5460 صفقة، مقابل 3710 صفقات تمّ تنفيذُها بالجلسة السابقة. وجاء انخفاض السوق بضغط من جميع القطاعات، تصدرها قطاع الاتصالات بانخفاض نسبته 0.98%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.77%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.73%، وتراجع قطاع الصناعة بنحو 0.72%، كما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.53%، بينما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.29%.

وقالت أوساط مالية متابعة للسوق: إنّ جلسة أمس اتّسمت بالتذبذب في الأداء، واستطاع المؤشّر القطريّ أن يصمد فوق مستوى الـ 10450 نقطة أمام عمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية والصغيرة ببعض أسهم الخدمات والاتّصالات والبنوك. مُشيرين إلى أنّ بعض المتداولين عمدوا على الدخول وزيادة المراكز ببعض الأسهم التي وصلت لمُستويات جيّدة من الناحية الاستثمارية.

خلال أول يوم تداول .. بورصة قطر:

أوامر أسهم قامكو بسعر محدد خلال فترة ما قبل الافتتاح

الدوحة - الراية:

أكّدت بورصة قطر على شركات الوساطة والمُستثمرين في السوق بأنه غير مسموح إدخال الأوامر بسعر السوق أو الأوامر بدون سعر محدّد إلى نظام التداول خلال فترة ما قبل الافتتاح (ابتداءً من الساعة08:30 إلى الساعة 09:30) على أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) في أول يوم تداول لها الأحد المُقبل. وأضافت: وعليه فإن جميع أوامر البيع والشراء المُدْخَلة على أسهم شركة قامكو خلال فترة ما قبل الافتتاح يجب أن تكون بسعر محدّد. يسري هذا الإجراء على أسهم شركة قامكو في أوّل يوم تداول فقط. ونبّهت البورصة كافة المُتعاملين في السوق بأنه غير مسموح بتعديل أو إلغاء الأوامر خلال الخمس دقائق الأخيرة من فترة ما قبل الافتتاح.