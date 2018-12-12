استكمال تزويد مشيرب بشبكة الألياف الضوئية

الدوحة - الراية:

أعلنت شركة «فودافون قطر» عن استكمال تزويد مشروع «مشيرب قلب الدوحة» بشبكة ألياف ضوئيّة تصل سرعتُها إلى 1 جيجابايت في الثانية، وذلك بمُوجب اتفاق وقّعته «فودافون قطر» مع شركة «مشيرب العقاريّة» في شهر ديسمبر 2017.

علاوةً على ذلك، أعلنت «فودافون قطر» عن الانتهاء من مشروع توسيع خدمات البنية التحتيّة الخاصّة بأنظمة تغطية الجوال في «مشيرب قلب الدوحة» بقيمة استثماريّة تجاوزت 100 مليون ريال قطريّ في شهر سبتمبر الماضي، وذلك بموجب اتّفاقية الشراكة التي وقّعتها مع شركة «مشيرب العقارية» عام 2014 لتكون المزوّد الرئيسيّ لخدمات البنية التحتية الخاصّة بشبكة الهاتف الجوال في المشروع.

وسيُتيح إطلاق خدمة الألياف الضوئية الجديدة توفير خدمات «التشغيل الثلاثي» والتي تجمع بين الاتّصال الصوتي والإنترنت والوسائط المُتعدّدة عبر شبكة بروتوكول الإنترنت IP، الذي يوفّر خدمات البثّ التلفزيونيّ، والفيديو حسب الطلب، والترفيه المنزليّ. كما ستحظى الشركات أيضاً بفرصة الوصول إلى باقة واسعة من خدمات الأعمال التي توفّرها تكنولوجيا الهواتف المحمولة والثابتة من «فودافون قطر»، بما في ذلك الحلول الذكيّة والتطبيقات الجديدة مثل الأمن الذكي، وتتبع الأصول المتحرّكة، والقياس الذكي. وستُساعد هذه التقنيات المُستقبلية الشركات العاملة في «مشيرب» على الابتكار وتحسين وتطوير عملياتها.

علاقة شراكة

وخلال جولته في «مشيرب قلب الدوحة» لتفقد تطوّرات المشروع، قال الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذيّ لشركة «فودافون قطر»: «نحن فخورون بعلاقة الشراكة التي تجمعنا بشركة «مشيرب العقارية» منذ سنوات عديدة. ويشكّل تزويد مشروع «مشيرب قلب الدوحة» ببنية تحتية عالية الجودة للاتصالات وبشبكة الألياف الضوئية، محطةً مُهمةً في مسيرة تحقيق هدفنا الإستراتيجيّ والمُتمثّل في أن نكون من رواد شركات الاتّصالات المُدمجة، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة بما يخدم تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030».

تنفيذ المشروع

وبدوره، قال السيّد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية: «إنّنا نسعى دائماً في مشيرب العقارية إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن ثم جاء تصميم وتنفيذ مشروع مشيرب قلب الدوحة وفقاً لتوصياتها وتحقيقاً لأهدافها. وأضاف: لقد صمم المشروع بحيث تتكامل به عناصر الاستدامة والتكنولوجيا العالميّة الحديثة ليصبح بذلك المشروع من أكثر المجمعات السكنية والتجارية الذكية شهرة ونجاحاً. وقال: مكنتنا هذه الشراكة مع شركة فودافون من توفير بنية تحتية تقنية لهذا الغرض، ونحن إذ تسعدنا نتيجة هذا التعاون، نشيد أيضاً بالتزام شركة فودافون بالأولويات الوطنية وعملها على المُساعدة في تحقيقها.

وتمّ تطوير مشروع «مشيرب قلب الدوحة» لإحياء المركز التجاريّ القديم في الدوحة، وعند اكتماله سيشكّل أكبر تجمّع مُستدام وذكي في العالم، وسيتضمّن 100 مبنى متعدّد الاستخدامات، و800 وحدة سكنية، وأكثر من 300 محلّ لبيع التجزئة، و17 مبنى تجارياً، بالإضافة إلى أربعة فنادق، ومدرسة، و3 مساجد، ومتاحف مشيرب، وغاليريا مول، والعديد من المباني الأخرى.