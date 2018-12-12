58 % من الشركات المنفذة للخزانات الاستراتيجية الكبرى قطرية

كتب - يوسف الحرمي:

كشف المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الهيئة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» عن مشاركة 100 مقاول في تنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجية الكبرى بينها 58% شركات محلية قطرية، لافتاً إلى مساهمة ما يزيد على ٢٦ ألفاً من العمال والفنيين والمهندسين والاستشاريين في إنجاز المراحل المختلفة، موضحاً أن المشروع استغرق١٧١مليون ساعة عمل دون أي إصابات.

وقال إن مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى من أكبر مشاريع الأمن المائي في دولة قطر، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذه وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حسب الجدول الزمني المعتمد وبأعلى معايير الجودة وبتكلفة إجمالية بلغت ١٤.٥ مليار ريال قطري.

وأشار الكواري إلى أن المشروع بدأ كرؤية إبداعية لتحقيق الأمن المائي لدولة قطر منذ عام ٢٠٠٧، لافتاً إلى توالي الجهود لتنفيذ هذا المشروع ومواجهة التحديات الفنية التي صاحبت إنجازه، موضحاً أن التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ في عام ٢٠١٥ بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة لضمان تكامله مع المشاريع الأخرى.

وأشار الكواري إلى أن المشروع مرّ بتحديات كبيرة كان أولها في مراحل التصاميم الأولى للمحافظة على جودة المياه الضخمة في الخزانات لفترات طويلة، مشيراً إلى تجاوز تلك الخطوة من خلال آلية تدوير مبتكرة للمياه وبنظام تعقيم عالي الجودة.

وقال إنه في عام ٢٠١٦ قام فريق المشروع بإعادة هندسة بعض الأجزاء وإعادة تنظيم التدفقات المالية بما يحافظ على كيانه والغرض التشغيلي منه للمحافظة على الميزانية المعتمدة، حيث تم خفض التكلفة الإجمالية بحوالي ٣ مليارات ريال قطري.

وأشار إلى أن بدء الحصار الجائر على دولة قطر في يونيو 2017 فرض تحديات عديدة تمت مواجهتها من خلال إعادة تصنيع أجزاء رئيسية من معدات المشروع وتوريدها من مصادر أخرى وشحن أجزاء جوياً إصراراً منا على الالتزام بتنفيذ إنجاز المشروع في وقته.

وقال الكواري إن تشغيل هذا المشروع الكبير يحقق مراحل هامة ضمن استراتيجية الأمن المائي لدولة قطر منها رفع المخزون المائي من المياه المحلاة إلى ٢٤٠٠ مليون جالون في اليوم ما يكفي لسد احتياجات دولة قطر الأساسية لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر تحت ظروف تشغيلية مختلفة ولفت إلى اختيار وتصاميم مواقع بناء الخزانات الخمسة بناء على دراسات مفصلة تحقق ميزة لكل موقع، مشيراً إلى أن تصميم مشروع خزانات المياه الاستراتيجية الكبرى يراعى تلبية التوسعة المستقبلية وإمكانية زيادة عدد الخزانات بما يلبي الاحتياجات التخزينية حتى عام ٢٠٣٦، حيث يمكن بناء ٢٥ خزاناً إضافياً ضمن البنية التحتية الحالية بدون إضافات.

وقال إن أسطح جميع الخزانات تم تصميمها بما يسمح بتركيب ألواح خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية وهو ما سيتم تنفيذه ضمن خطط كهرماء المستقبلية، مؤكداً ضرورة المحافظة على المياه وترشيد استخدامها.