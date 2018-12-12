95 % الإنجاز في خدمات البريد العام الجاري

الدوحة - قنا:

قال السيد فالح محمد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية، إن ذكرى اليوم الوطني الغالية على الشعب القطري، مناسبة مهمة يتم من خلالها تأصيل الحب والولاء ومشاركة الأجيال في هذه المشاعر، واستحضار ما بذله الآباء والأجداد من جهود لتأسيس الدولة والمضي قدماً في تأصيل المعاني وترجمتها على أرض الواقع.

وأضاف النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني للدولة، أن ما تشهده دولة قطر من تقدم وتلاحم للشعب والقيادة، أدى إلى تنمية وتطور البلاد في وقت قياسي مقارنة بالدول والأمم الأخرى، فأصبحت قطر مثالاً يُقتدى به في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي القائم على ركائز ومقومات موروثة جيلاً بعد آخر. وبيّن أن جهود القيادة والشعب تتضافر في إطار سعيها للتطلع إلى أن تصبح الدولة معتمدة على إمكانياتها البشرية والاقتصادية، ضمن رؤية واضحة يعضدها تكاتف القطريين والمقيمين، ومن خلالها «تمكّنا من تغيير الحصار من نقمة إلى نعمة وأشاد بما حققه اقتصاد الدولة من نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية، بفضل صمود وجهود الجميع، مُعرباً عن تطلعه إلى تحقيق الاعتماد على الذات في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعا رئيس بريد قطر، الجميع إلى العمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة قطر على مستوى العالم وتكثيف الجهود والتركيز على غرس المعاني النبيلة لدى الناشئة من جيل المستقبل، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادراً على بناء الوطن الغالي من خلال التعليم والإنتاج والاعتماد على الذات في شتى مناحي الحياة، مشدداً على ضرورة تقدير قيمة العمل والوقت والسعي لإنجاز مشاريعنا التنموية باحترافية ومسؤولية من أجل تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافنا الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن بريد قطر حقق جملة من الإنجازات، من أبرزها الوصول في الربع الأخير من العام 2017 إلى نسبة 100 بالمائة في مهل التوزيع الخاصة بخدمات البريد القياسية، كما حقق في الربعين الأول والثاني من العام 2018 نسبة 95.1 بالمائة، في مهل التوزيع، متجاوزاً بذلك نسبة 80 بالمائة المستهدفة والمحددة من قبل الاتحاد البريدي العالمي.

وأطلقت الشركة القطرية للخدمات البريدية في شهر فبراير 2017 خدمة جديدة تحت اسم الغرف البريدية الرقمية، وهي خدمة إلكترونية متطورة تعمل على تخفيض التكاليف وتعتمد على شبكة الإنترنت ونظام التشغيل الآلي، حيث تتبع عمليات تسليم البريد في الشركات ولدى كبار العملاء، فيما طورت الشركة استخدام تكنولوجيا المعلومات واستخدام أنظمة حديثة للتتبع، وتطبيق برنامج (EPOSS) الذي يتحقق من المعاملات الآلية ويقدم تقارير المبيعات وينسق بيانات الجرد ويؤدي خدمات أخرى عديدة من خلال موظفي الفروع.

ووقعت شركة بريد قطر عقوداً مع شركات رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك سعياً لتطوير البنية التكنولوجية للشركة مما يسهم في تعزيز القدرات التشغيلية والخدمات المقدمة، وبدأت الشركة في تطبيق تكنولوجيا RFID والتي تسمح بتحسين التتبع وتحقيق أهداف وجودة الخدمة، وتعد من أحدث آليات ونظم تحسين جودة الخدمات وبرامج التتبع، كما أطلق (بريد قطر) خدمة التوصيل للمنازل في جميع أنحاء قطر وهي خدمة متاحة لأي عميل لديه اشتراك في صندوق بريد شخصي، حيث يتم تسليم البريد مرة واحدة أو ثلاث مرات أو ست مرات في الأسبوع حسب اختيار العميل.

كما أطلق بريد قطر ، عدداً من الخدمات الأخرى من بينها خدمة الدولي العاجل، وهي خدمة توصيل الرسائل والطرود لأكثر من 220 دولة في أنحاء العالم، وهي أسرع خيار توصيل في الشركة القطرية للخدمات البريدية، كما أطلقت الشركة هويتها الجديدة، فضلاً عن تطبيق نموذج جديد لتجارة التجزئة عبر الفروع المصغرة، والعمل على توسيع نطاق التجارة الإلكترونية، والانتهاء من خطط أمن المعلومات وأنظمة الإدارة المتكاملة.

ومن أبرز المشاريع التي يسعى بريد قطر إلى تطبيقها في المستقبل، تمكين الدفع بالبطاقة الائتمانية من خلال أجهزة محمولة، وطرح وحدات الخدمة الذاتية في الفروع عبر شبكة البيع بالتجزئة، واستكمال ترقية أنظمة التمويل والمشتريات، ونظام فرز آلي جديد، والتكامل مع أنظمة الجمارك، وتوسيع شبكة الخزائن الذكية خلال الربع الأخير من العام 2019.