وقود: تنفيذ 15 محطة جديدة.. والافتتاح في 2019

الدوحة - الراية:

افتتحت قطر للوقود «وقود» أمس محطّة جديدة في منطقة أم عبيرية. وقال المهندس سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للشركة: يسرّنا افتتاح محطة وقود أم عبيرية، لتلبية احتياجات عملائنا الكرام في منطقة أم عبيرية وما حولها، مُؤكداً أنّ افتتاح هذه المحطة الجديدة من شأنه أن يترجم خطط وقود الطموحة في توسيع شبكة محطاتها وتسهيل الوصول إليها، كما يهدف إلى تلبية الطلب المُتزايد للمُنتجات البترولية في السوق المحليّ، وضمان توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لجميع العملاء في أنحاء الدولة، مُشيراً إلى أن وقود قامت في الآونة الأخيرة بتسريع وتيرة أعمال بناء المحطات لأجل تعزيز خدمة العملاء، معرباً عن شكر وقود وتقديرها لكل الجهات ذات العلاقة التي ساهمت وتُساهم في إنجاز مشروعاتها الحيويّة.

وتبلغ مساحة المحطة (7500 متر مربع)، وتحتوي على 3 خُطوط تتضمن 6 مضخات لتعبئة الوقود لخدمة مرتادي منطقة أم عبيرية والمناطق المجاورة لها.

وتقدّم المحطّة لعملائها خدمات على مدار الساعة، بما في ذلك متجر سدرة للمُستلزمات اليومية، وخدمات غسل السيارات اليدوي، وتغيير الزيوت وإصلاح الإطارات، فضلاً عن مراكز توزيع أسطوانات الغاز «شفاف»، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع المُنتجات البترولية للمركبات الخفيفة.

وأضاف المهندي إنّ قطر للوقود تشرف حالياً على تنفيذ 15 محطة وقود جديدة، سوف يتمّ افتتاح معظمها في عام 2019، مُشيراً إلى وجود 6 محطات في مرحلة المناقصة، وعدد 26 محطة في مرحلة التصميم.

وفي ختام تصريحه أوضح المهندي أنّ لقطر للوقود خُطة إستراتيجيّة تهدف إلى زيادة العدد الإجمالي للمحطات العاملة إلى 130 محطة ثابتة ومُتنقّلة بحلول عام 2020.