قطر تشهد نهضة في المشاريع الإنشائية

الدوحة - الراية:

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس ندوة بعنوان «إدارة المشاريع والعقود الإنشائية» وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات.

وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الإنشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك .

ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والإنجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع، وأشار بأن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها.

ونوه بأن عملية إدارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً بأنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الأطراف بكل دقة.

وعن أسباب المطالبات، قال مالون أنها تحدث بسبب الأخطاء في الوثائق المقدمة، أو اختلاف ظروف الموقع، أو عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية، أو الفشل في إدارة العقود بطريقة صحيحة، أو تأخر الموافقات أو رفض بعضها بدون أسباب واضحة، أو المطالبة بتعويض بسبب زيادة التكاليف أو الخوف من التعرض للخسارة.