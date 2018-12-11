إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة قطر

الدوحة - قنا:
ترأس سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء للعام الجامعي (2018 - 2019)، الذي عقد بالديوان الأميري صباح أمس.
في بداية الاجتماع، استعرض المجلس ما أنجز من قراراته وتوصياته للاجتماع الأول للعام الجامعي (2018/ 2019). ثم ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد وافق المجلس على إنشاء كلية طب الأسنان وذلك تمشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات قطر الوطنية للصحة 2011-2016 و2018-2022، التي أوصت بإنشاء القدرة التعليمية والتدريبيّة لممارسي طب الأسنان في قطر لتوفير قوة عاملة مستدامة في هذا المجال.
كما وافق المجلس على مشروع تطوير مركز العلوم الإنسانية والاجتماعية والذي يختصّ بتطويرها وتوظيفها في المشاريع البحثية العلميّة لدى الباحثين في جامعة قطر وخارجها بما يتماشى ورؤية ورسالة الجامعة.
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