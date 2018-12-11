160 مليون ريال قيمة تعاملات البورصة

الدوحة - الراية:

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على انخفاض، وذلك بالتزامن مع عمليات بيع وتبادل مراكز محدودة بأسهم قيادية والتباين في البورصات العالمية. وشهد المؤشر العام في جلسة أمس انخفاضاً نسبته 0.46% بما يعادل 48 نقطة وأغلق عند مستوى 10555.81 نقطة وذلك من خلال تداول أسهم 41 شركة ارتفعت منها أسهم 4 شركات، بينما تراجعت أسهم 33 شركة واستقرت أسهم باقي الشركات عند مستوى إغلاقها السابق.

وجاء انخفاض السوق أمس بالتزامن مع ارتفاع السيولة مقارنة بالجلسة الماضية، حيث ارتفعت التداولات إلى 160 مليون ريال مقارنة بـ 108 ملايين ريال في الجلسة السابقة، بينما انخفضت أحجام التداول إلى 6.1 مليون سهم مقابل 6.6 مليون سهم. وذلك من خلال تنفيذ 3710 صفقات. ورغم عمليات جني الأرباح هذه فما زالت موجة من التفاؤل تسيطر على أوساط المتعاملين وخبراء البورصة بقدرة مؤشر السوق على عودته إلى ساحة الارتفاعات مرة أخرى الفترة المقبلة مدعوماً بالعديد من الأنباء الإيجابية عن صحة السوق القطري. أما عن عمليات جني الأرباح التي يشهدها السوق بين الحين والآخر فتعتبر طبيعية في ظل المكاسب التي حققها السوق في الجلسات الماضية.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي أمس بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 3981 نقطة. كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 0.36%، ليصل إلى مستوى 3143 نقطة.

وعلى صعيد أداء القطاعات، فصعد قطاع التأمين بنسبة 1.08%، بينما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.11%، وانخفض قطاع الصناعة بنحو 0.72%، وتراجع قطاع النقل بنحو 0.84%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.43%، وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، وقال الخبراء: إن السوق تعرض لعمليات تصحيح قوية بنهاية التعاملات، وأوضحوا أنه على مستوى الاستثمارات الجادة فإن السوق يمثل بيئة جيدة سعرياً لدخول الاستثمارات مرة أخرى.