اتفاقية بين قطر لعلوم الطيران و«إيناك»

كتب ـ عاطف الجبالي:

وقعت أمس كلية قطر لعلوم الطيران اتفاقية مع الجامعة الوطنية الفرنسية للطيران المدني «إيناك»، تستطيع بموجبها الكلية التقديم لبرنامج الماجستير المتقدم في إدارة السلامة الجوية والمخصص للعاملين في صناعة الطيران.

وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، أن الاتفاقية الهامة التي وقعت بين الجامعة الوطنية الفرنسية للطيران المدني «إيناك» وكلية قطر لعلوم الطيران ستمكن طلابنا من التقديم لبرنامج الماجستير المتقدم في إدارة سلامة الطيران.

واعتبر سعادته أن هذه الاتفاقية تعتبر إضافة جديدة لكلية قطر لعلوم الطيران التي تعد واحدة من الكليات الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، مؤكداً أن استضافة الكلية المنتدى العالمي الخامس للتدريب على الطيران وبرنامج ترينر بلاس يعكس المكانة المرموقة التي تتبوأها الكلية.

ومن جانبه قال السيد اولفييه شانسو، مدير عام الجامعة الوطنية الفرنسية للطيران المدني «إيناك»، إن دولة قطر تمتلك منظومة طيران متكاملة ورائدة، مشيراً إلى أن العاملين بقطاع الطيران يمكنهم التقدم لبرنامج الماجستير المتقدم في إدارة سلامة الطيران عبر كلية قطر لعلوم الطيران. وأضاف أن الجامعة الوطنية الفرنسية للطيران المدني «إيناك» سوف تقدم المناهج التدريسية النظرية والعملية الرائدة عبر طاقم تدريس يتمتع بكفاءة عالية، موضحاً أن برنامج الماجستير في إدارة سلامة الطيران هو الأول من نوعه المعتمد من «إيكاو» وسيتم تدريسه لأول مرة بالعالم في كلية قطر لعلوم الطيران اعتباراً من فبراير 2019.