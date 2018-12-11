10 شركات ناشئة تفوز بدعم حاضنة الأعمال

الدوحة - الراية:

كشفت حاضنة قطر للأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، عن اختيار 10 شركات ناشئة جديدة لاحتضانها. لمدة سنتين مشيرة إلى قيام أصحاب هذه المشروعات بتقديم عروض ناجحة أظهروا فيها تصميمهم على تحويل التحديات إلى فرص تجارية.

وقالت في بيان أمس إلى أن 15 شركة ناشئة محلية تنافست خلال يوم عرض المشاريع الذي يمثل الفوج الحادي عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية المكثف في حاضنة قطر للأعمال. لافتة إلى أن لجنة الحكام، أعربت عن إعجابها بطموح ومثابرة رواد الأعمال المتنافسين. خلال الحفل الذي أقيم برعاية QNB.

وأشارت إلى أنها تدعم الشركات الناشئة الفائزة، والتي تعمل في مجالات مختلفة تشمل السياحة، الرعاية الصحية، الموارد البشرية، التعليم، التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، من خلال توفير التمويل الذكي الذي يصل إلى 100,000 ريال قطري، بالإضافة إلى مساحات مكتبية لمدة سنتين، خدمات التوجيه المهني، وفرصة تسريع نمو شركاتهم الناشئة لمدة عامين لتمكينهم من تنمية أعمالهم.

وقالت إن رواد الأعمال الطموحين عملوا بجد ومثابرة طوال فترة البرنامج الذي استمر 10 أسابيع، لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس استعدادًا ليوم عرض المشاريع.

ونوهت إلى أن الشركات الناشئة التي فازت بالاحتضان لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر، حيث تضع أهدافاً لإنجازها لضمان استمرار تطور ونمو فكرة العمل بهدف إنجاحها على أرض الواقع.

و قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال إن بنك قطر للتنمية يحرص على تطوير هذا القطاع من خلال استراتيجيته التي تلعب دورًا أساسياً في تأكيد مكانة ريادة الأعمال، وفتح المزيد من الآفاق الجديدة، والفرص الاستثمارية الواعدة.

أضاف بالتعاون مع رواد الأعمال الواعدين، نستطيع مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، لنساهم في صناعة مستقبل مزدهر لاقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وأثنى السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام - إدارة الشركات الصغيرة و المتوسطة بمجموعة QNB على جهود حاضنة قطر للأعمال في دعم الشركات الناشئة الجديدة ومساعدتها على تحويل أفكارها إلى مشاريع حقيقية، ونهنئ الشركات الناشئة الجديدة التي فازت بفرصة الاحتضان لمدة سنتين. كما نؤكد على استعداد QNB لتقديم دعمه الكامل لحاضنة قطر للأعمال وجميع شركائنا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يعملون بكل تفان لتحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030.

وتخلل الحفل تخريج 17 شركة ناشئة أكملت سنتين من الاحتضان واحتلت مكانتها في السوق كشركات مكتملة النمو.

وبدورها قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال إن خريجينا يصبحون قدوة يحتذى بها في تصميمهم على النجاح، كما أن الشركات الناشئة الجديدة تتصدى للتحديات بجرأة وإقدام. مشيرة إلى أن هؤلاء المؤسسين الطموحين يجدون في التحديات فرصًا جديدة ومثيرة أيضاً.

وهنأت المضاحكة جميع الشركات الناشئة في الفوج الحادي عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية التي عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة.

والجدير بالذكر، أن برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الرائد في الحاضنة يعتبر الأنجح من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمل على تمكين رواد الأعمال الواعدين ممن لديهم أفكاراً مبتكرة، في جميع القطاعات وتزودهم بالتدريب والتمويل والمساحة المكتبية من أجل تأسيس شركات ناشئة ناجحة بما يتماشى مع مهمة الحاضنة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري. وفي الآونة الأخيرة، تم اختيار حاضنة قطر للأعمال كأفضل حاضنة أعمال في الشرق الأوسط 2018 من قبل منتدى World Business Angels Investment Forum العالمي والذي أقيم في تركيا.