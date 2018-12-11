ستاندرد آند بورز ترفع النظرة المستقبلية للمصرف إلى مستقرة

الدوحة - الراية:

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي «المصرف» ووضعتها عند مستوى «مستقر» وثبتت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى A-/‏A-2.

وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيف نظرتها للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المصرفية للشركات يعكس المكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر، لديه ملاءة مالية قوية تدعم تصنيفه. مشيرة إلى أن المصرف يواصل إظهار مؤشرات قوية نظراً لجودة الموجودات. كما باتت محفظة التمويل لدى المصرف أكثر توازناً، حيث حل محل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي ودائع أساسية محلية.

وبلغ معدل التمويل المستقر للمصرف نسبة 111%، وهناك مستوى كافٍ من السيولة المالية، حيث يتوفر ما نسبته 6% من الموجودات تم توظيفها بشكل أصول تتميز بالسيولة، و20%على شكل صكوك للحكومة القطرية».

كما تحدث تقرير وكالة ستاندرد آند بورز عن مرونة المصارف القطرية التي تمكنت من استيعاب الصدمة الأولى للأزمة الخليجية، وكذلك عن الإدارة الحكيمة والفعالة لحكومة دولة قطر في معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والتدفقات المالية.

وأعرب السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف عن سروره بتعديل النظرة المستقبلية للمصرف وتأكيد تصنيفه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية. ما يؤكد جودة الموجودات للمصرف ووضعه القوي من ناحية رأس المال. وأضاف أن المصرف قادر على مواصلة تحقيق نمو مستقر وصحي على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وتؤكد التصنيفات نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه في النمو والأداء المالي القوي على المدى الطويل، كما تعكس هذه التقارير متانة الاقتصاد القطري، وقوة قطاع الخدمات المصرفية في البلاد من خلال الدعم المستمر من الدولة».

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2,005.3 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 13% عن الفترة نفسها من عام 2017. كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2017، حيث وصلت إلى مستوى 152.5 مليار ريال. وبلغ حجم أنشطة التمويل 106.4 مليار ريال، بنسبة نمو 3.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي إيرادات المصرف لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 5,108 مليون ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 8.2% مقارنة بـ 4,722 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2017، مما يعكس نمواً صحياً في أنشطة التشغيل الرئيسية للمصرف.

تأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر. ويعتبر المصرف اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة الـ 10 بالمائة من حيث إجمالي الأصول في نهاية العام 2017. يقدم المصرف منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر في المقام الأول.