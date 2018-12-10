منتخباتنا للجولف وصلت مسقط

متابعة - السيد بيومي:

وصلت بعثة أدعم الجولف لمنتخبات الكبار والشباب والناشئين إلى مسقط للمشاركة في منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف ال 22 للرجال وال 11 للشباب والخامسة للناشئين 15 سنة أو أقل والرابعة للسيدات والتي تنطلق اليوم وحتى 13 ديسمبر الحالي وبمشاركة جميع المنتخبات الخليجية في ملاعب نادي غلا للجولف بالعاصمة مسقط، وتستمر المنافسات 4 أيام للمنتخبات الوطنية و3 أيام لفئات الشباب والناشئين والسيدات ويعقبها حفل الختام والتتويج.

ويتكون الوفد برئاسة فهد النعيمي أمين السر العام بالاتحاد ومحمد فيصل النعيمي إداري البعثة وعضو اللجنة التنظيمية للجولف ومعهم المدربين مايكل إليوت وحسن إبن رقية واللاعبين لفئة الكبار على الشهراني وصالح الكعبى وجهام الكواري وسلمان الخنجي ويمثل منتخب الشباب اللاعبون: فهد رضوان وعبدالرحمن الدهيمي وأرناف جين، ويمثل منتخب الناشئين اللاعبون: تركي السادة ورشيد والي، أما فئة السيدات فتتكون من اللاعبات ياسمين الشرشني وندى رضوان ومريم السادة.

ومن جانبه قال فهد النعيمي رئيس البعثة: أن البطولة هذا العام تعتبر أربعة بطولات في وقت واحد، حيث إنه كان من المقرّر في روزنامة اللجنة التنظيمية للجولف أن تقام بطولة الكبار والشباب في دولة الإمارات وبطولة الناشئين والسيدات في سلطنة عمان، ولكن بسبب الحصار تم الاتفاق مع اللجنة التنظيمية للجولف أن تقام الأربع بطولات معاً في سلطنة عمان.