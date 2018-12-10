قطر تشارك في منتدى بالي للديمقراطية

جاكرتا - ‏قنا:‏

شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى بالي الحادي عشر للديمقراطية الذي عُقد في إندونيسيا، تحت شعار “الديمقراطية من أجل الرخاء”.

وناقش المنتدى - الذي افتتحت أعماله سعادة السيدة رتنو مارسودى وزيرة الخارجية الإندونيسية - في عدة محاور، مسألة بناء الديمقراطية ووضع أسس فاعلة للحكم في آسيا ومنطقة الباسفيك والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى البحث في خيارات ورؤى مستقبلية لبناء الديمقراطية.

وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن جاسم الحمر سفير دولة قطر لدى إندونيسيا.

واجتمع سعادة السيد ريمبينيك باتو وزير الخارجية في دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، مع سعادة السيد أحمد بن جاسم الحمر سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، على هامش منتدى بالي للديمقراطيّة بإندونيسيا.

بحث الاجتماع العلاقات الثنائيّة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المُشترك.