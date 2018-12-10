قطر ستنظم مونديالاً مثالياً

متابعة - عبد الناصر البار:

جدّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ثقته الكاملة بقدرة قطر على تنظيم نسخة مثالية لكأس عالم في قطر 2022.

وأوضح خلال المقابلة الحصرية للبرنامج الرياضي التلفزيوني «Téléfoot» في قناة «TF1» الفرنسية أمس بأن الأزمة الخليجية لن تؤثر على سير العمل في هذا الاتجاه، مؤكداً بأن قطر هي الخيار الأول والأخير للنسخة المقبلة من المونديال، نافياً وجود أي خطط بديلة لذلك .

وحول احتمالات زيادة فرق المونديال إلى 48 منتخباً قال: إن المقترح مازال قائماً وأن هناك مشاورات ومباحثات مع المسؤولين في قطر عن تنظيم هذا الحدث الكروي الكبير لأول مرة وبـ 48 منتخباً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الفصل النهائي في هذا الموضوع سيكون مطلع شهر مارس المقبل من عام 2019 وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد أن تنتهي المشاورات مع الجانب القطري.

وأضاف إنفانتينو: لقد تلقينا تساؤلات وتفسيرات من اتحادات أمريكا الجنوبية حول هذا الموضوع ونحن ندرس إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 ولكن هذا الأمر ليس بالسهل على الإطلاق لأنه يتطلب بنية تحتية كافية من ملاعب ومرافق رياضية كبيرة، وقبل كل ذلك موافقة الجانب القطري صاحب الشأن الأول كونه حصل على شرف تنظيم المونديال بمشاركة 32 فريقاً.