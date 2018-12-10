صــاحـب الســمو انتصــر لكـرامـة شــعبه المُحاصر

كتب - إبراهيم بدوي:

انتصر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لكرامة شعبه المُحاصر، بعدم حضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها السعودية أمس، على الرغم من دعوة سموه رسمياً لحضور القمة، إذ كشفت هذه الدعوة، مع استمرار فرض الحصار الجائر على قطر وأهلها، عن تخبّط في سياسات المملكة ودول الحصار الخليجية وغرقهم في مستنقع التجاهل والإنكار لأسوأ كارثة إنسانية أحلّت بشعوب الخليج منذ عقود.

وظهر جلياً حرص صاحب السمو على كرامة وسيادة شعبه بتخفيض تمثيل قطر في قمة الساعات المعدودة بالرياض، بينما شاركت بأعلى مستوى للقيادة في قمة الكويت العام الماضي، والتي شرّفها بالحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وبينما يؤكد الموقف القطري بمشاركة وفد رسمي برئاسة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية حرص القيادة القطرية على كرامة وسيادة شعبها المُحاصر، يثبت في الوقت ذاته التزام قطر ببقاء ووحدة مجلس التعاون الخليجي دون مغالاة أو مُحاباة من جهة أخرى، لتؤكد قطر من جديد انتصارها لسيادتها وحرصها على وجود مجلس تعاون خليجي قائم على العمل المؤسسي وليس النهج الأبوي أو الفوقية والتنمر.

واللافت دعوة الرياض للدوحة لحضور القمة الخليجية، كأكبر وأهم اجتماع لقادة دول مجلس التعاون، دون أي بوادر أو مؤشرات على حُسن النوايا لحل الأزمة الأكثر ضرراً لشعوبنا الخليجية، كما لم يتم الإعداد للقمة وفق القواعد المعمول بها ودون اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون للتحضير لها، ليبدو انعقاد القمة هدفاً في حد ذاته للحفاظ عليها رقماً في أجندة المجلس، دون اهتمام بإزالة الغمّة ومعاناة الشعوب.

ويتعمّق تخبط الرياض وحلف الحصار بدعوتهم الدوحة لحضور القمة دون اعتذار أو تراجع عن اتهاماتهم الزائفة ضدها بدعم الإرهاب، فإما أنهم يكذّبون في الأولى باتهاماتهم العبثية أو في الثانية بدعوتها لحضور القمة أو في الاثنين معاً وهو الأكثر ترجيحاً وواقعية.

واللافت أيضاً أنه على الرغم من محاولات بعض المسؤولين والأبواق الإعلامية في دول الحصار، التقليل من أهمية المشاركة القطرية، إلا أن كافة الأنظار توجّهت صوب الدوحة لمعرفة قرارها بالمشاركة من عدمه وترقّبت مستوى تمثيلها، وسط تنبؤات وتطلعات تأرجحت بين اليأس والرجاء، أملاً في إنهاء الأزمة الخليجية الأسوأ في تاريخ شعوب المنطقة.

يُفسّر موقف الدوحة من قمة الرياض وقبلها قمة الكويت، عاملين أساسيين هما توقيت ومصدر الدعوة. وانعقدت القمتان في ظل الحصار الجائر على قطر وشعبها. وجاءت قمة الكويت في ديسمبر ٢٠١٧، بعد مرور نحو ٦ شهور من اندلاع أزمة الحصار المفتعلة.

وحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الحضور لتأكيد رغبة الدوحة الصادقة في الحوار وطرح كافة النقاط الخلافية على طاولة النقاش وترسيخ مبدأ التفاوض والتعهّدات والالتزامات المشتركة في اتخاذ أي قرار يتعلّق بحاضر ومستقبل خليجنا. وكان مصدر الدعوة لحضور القمة دولة الكويت الشقيقة التي تقوم بدور وسيط نزيه حريص على رأب الصدع الخليجي وإعادة ترتيب البيت من الداخل بما يُحقق المصالح المشتركة لكافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون وشعوبها الشقيقة. أما في قمة الرياض، فإن الدعوة تأتي بعد مرور ما يقرب من العام ونصف العام على افتعال الأزمة، ودون أي بوادر أو مؤشرات على رفع الحصار أو فتح المنافذ الحدودية أو حتى تهدئة خطاب الحقد والكراهية ضد أهل قطر، ما يعني التطبيع الكامل للأزمة والتعايش معها وتجاهل تداعياتها الكارثية على الأسر والعائلات وعلى مستقبل مجلس التعاون ككل. كما أن مصدر الدعوة في قمة الأمس هو الرياض، وهي ليست وسيطاً نزيهاً لحل أزمة بين قطر ودول الحصار الذي تقوده المملكة، فهي طرف أصيل في فرض الحصار على أهل قطر، عكس قطر الشريك النزيه. وعلى مدار العام ونصف العام من عمر الحصار، لم تحرّك المملكة ساكناً باتجاه نصرة الأسر والعائلات المضيومة، ولم توقف سيل البذاءات والشتائم التي تمادت حتى وصلت للخوض في الأعراض والأنساب.

ولم تطرأ على سياسة المملكة أي تغييرات يمكن البناء عليها لحل الأزمة الخليجية بل إن التجاهل والإنكار هو سيد الموقف في الرياض وعواصم دول الحصار التي تأبى الاعتراف بما اقترفته من جرائم في حق شعوبنا الخليجية ودون جدوى، فقد أصبحت قطر أقوى وأكثر استقلالية في قرارها الوطني على عكس مخططات الحصار الفاشل.

نرفض الهيمنة السعودية

تتجسّد سذاجة الرياض وحلف الحصار في توقعهم قبول صاحب السمو الدعوة لحضور القمة الخليجية، فيما تواصل المملكة حصارها لشعبه براً وبحراً وجواً. وتبرهن الدعوة والتعليق عليها من بعض المسؤولين والإعلاميين في دول الحصار بأنها دعوة كريمة من قيادة المملكة كان واجباً على الدوحة تلبيتها على أعلى مستوى، تبرهن على استمرار هيمنة النهج الأبوي على مقدّرات مجلس التعاون الخليجي والبعد به عن المؤسساتية واحترام الاتفاقيات المُبرمة تحت سقفه وأيضاً القوانين الحاكمة لعلاقات الدول والشعوب، لتدور في فلك شخصي يتناسى ويتجاهل عن عمد أزمة شعوبنا الخليجية ككل. وتثير هذه التعليقات العديد من التساؤلات حول كرم وحكمة بعض الأشخاص المفترض التسليم بتلبية دعوتهم، وأين كانوا من محاولات تجويع أهل قطر في شهر رمضان المبارك وطردهم من بيت الله الحرام وتمزيق أسرهم وتدمير أعمالهم والخوض في أعراضهم؟ وما المتوقع من قطر في ظل مواصلة حلف الحصار لخطاب الكراهية والتحريض ضدها في المساجد والمدارس والإعلام؟. ويبقى السؤال لماذا تواصل المملكة غلق المنافذ في وجه أهل قطر، وهل حقاً تعتبرهم إرهابيين ومصدر خطر عليها؟، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تدعو قيادتهم الحكيمة لحضور قمة وتتوقع منهم أن تطأ أقدامهم أرضاً يرويها الحقد والكراهية ضد شعبها ليل نهار

دعوة قطر لقمة الرياض .. تفضح أكاذيب دول الحصار

بعد توجيه الرياض دعوتها إلى الدوحة للمشاركة في أعمال القمة الخليجية الأخيرة، أصبحت الرياض وحلف الحصار في ورطة حقيقية. وأصبحوا مطالبين أمام شعوبنا الخليجية والعربية والمجتمع الدولي بتفسير هذه الدعوة لدولة يتهمونها عبثاً بدعم الإرهاب. فإما أنهم يكذبون في هذه المزاعم أو أنهم متورّطون في دعم من يدعم الإرهاب، أو أنهم غائبون عن الوعي بعد الضربات القاضية التي وجّهتها لهم دبلوماسية الدوحة، بكشفها زيف المزاعم والأكاذيب ضدها، واكتسابها احترام العالم في صورة شراكات استراتيجية مع دول كبرى ومنظمات مرموقة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. ويبقى التساؤل حاضراً.. ما هو التغيير الذي طرأ على الدوحة حتى تتراجع دول الحصار عن اتهاماتها لها بالإرهاب وتدعوها إلى طاولة واحدة يجلس عليها قادة وزعماء بينهم من يرى في الدوحة شيطاناً وخنجراً في خصر الخليج؟. وكيف تواصل دول الحصار الخليجية على وجه الخصوص خطاب التحريض والكراهية ضد الدوحة فيما ينتوي بعض قادتها الاجتماع معها لبحث تحديات الساعة ومستقبل الشعب الخليجي ككل.

مؤشرات تؤكد صحة القرار القطري تجاه قمة الرياض

سبقت قمة الرياض العديد من المؤشرات التي تؤكد صحة موقف قطر. ويبرز بين هذه المؤشرات تصريحات وزير خارجية البحرين عن أن أزمة قطر لن تنتهي بحب الخشوم على اعتبار أن قطر سوف تحضر القمة وتستجدي حلاً للأزمة على غير الحقيقة.

وبعيداً عن التصريحات الجوفاء والمزاعم الكاذبة، فإن قطر جعلت نفسها غير مرغوبة في مجلس التعاون الخليجي، وبالاستناد إلى حقائق الأمور فإن قطر الآن أقوى اقتصادياً بطرق تجارية متنوعة وشركاء استراتيجيين في كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والدفاعية. كما تبقى ضمن الكبار أكثر استقلالية في قرارها الوطني مثل قرارها الأخير بالانسحاب من منظمة أوبك للتركيز على صناعة الغاز. كما يزداد اقتصادها ازدهاراً ومكانتها الدولية تتعمّق رسوخاً وثقلاً بكافة المحافل العالمية.

وعلى النقيض، يشاء القدر أن كل ما كان يُحاك للدوحة من مخططات العزلة، تتجرّع مرارته الرياض الآن، وتظهر منبوذة، مكروهة لممارساتها الجنونية ولعبها بمقادير الشعوب والأفراد وهو ما كشفته جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول فكان اغتياله الوحشي مثل النقطة التي أفاضت الكأس، فانطلقت بعدها محاكمات المجتمع الدولي ضد المملكة وسقطت عنها الأقنعة الزائفة بدءاً بتأجيج حرب طائفية وقتل المدنيين في اليمن مروراً بمزاعم دعم الإرهاب لتبرير حصار قطر ووصولاً إلى تورّط دبلوماسية المملكة في جريمة اغتيال همجية.