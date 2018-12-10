أستراليا تدعو تايلاند لإطلاق لاعب بحريني لاجئ

عواصم - وكالات:

طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس بين أمس السلطات التايلاندية بإطلاق سراح لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي يحمل وضع لاجئ في أستراليا ومعتقل في بانكوك منذ نوفمبر الماضي.

وقالت الوزيرة الأسترالية في بيان نشر على موقع الوزارة: “تعرب أستراليا عن قلقها حيال استمرار اعتقال حكيم علي العريبي وتطالب بإعادته فوراً إلى أستراليا”، مضيفة إن “إعادة العريبي إلى البحرين التي فر منها يتعارض مع حقوقه طبقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي”.

واعتقل العريبي، اللاعب السابق في منتخب البحرين والذي دأب على انتقاد حكومة بلاده، في تايلاند في 27 نوفمبر بناءً على مذكرة من منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) صدرت بطلب البحرين. وأدين العريبي بمهاجمة مركز شرطة في البحرين وحكم عليه غيابياً بالسجن عشرة أعوام.

ونفى العريبي ارتكاب أي مخالفة، وخلال جلسة استماع في محكمة الجمعة الماضي، تم إبلاغ العريبي بإخطار الاعتقال الرسمي ما يمهد الطريق أمام احتمال تسليمه إلى البحرين. وقال العريبي لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن “حياته في خطر” إذا أعيد إلى البحرين، حيث اعتقل في وقت سابق وقال إنه تعرض للتعذيب في البحرين التي فر منها في 2014 إلى أستراليا حيث تم منحه حق اللجوء السياسي في عام 2017.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية “عذبت العريبي بسبب أنشطة أخيه السياسية خلال انتفاضة الربيع العربي في 2011”.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السلطات التايلاندية بالسماح للعريبي بالعودة إلى أستراليا في “أقرب وقت مُمكن”.