طارق السويدان: دولة خليجية وراء الذباب الإلكتروني

عواصم - وكالات:

تحدّث الداعية الكويتي طارق السويدان، عن اللجان الإلكترونية أو ما بات يطلق عليه “الذباب الإلكتروني”، الذي يؤيد السعودية والإمارات في موقع “تويتر”. وتساءل السويدان: “هل لاحظتم أن الذباب الإلكتروني في تويتر، أكثر منه في فيسبوك؟”.

وقدم السويدان دليلاً على أن “دولة خليجية معينة وراء معظم الذباب”، قائلاً: “هذا لأن انتشار تويتر في الخليج أكثر من انتشار فيسبوك”. ومنذ الأزمة الخليجية مع قطر، في يونيو من العام الماضي، تضاعف وجود “الذباب الإلكتروني” في تويتر، وبات ملحوظاً أنهم يعملون بشكل منظم، بحسب خبراء. وأيد ناشطون تغريدة السويدان، قائلين إن “الرياض هي من تقف خلف الذباب الإلكتروني عبر تمويل وتحكم مباشر بهم”.

فيما انبرت حسابات سعودية لشتم السويدان والإساءة إليه، وتفاخر بعضهم بأنه من “الذباب الإلكتروني الذي يدافع عن وطنه”.