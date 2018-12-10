قطر ملتزمة بتحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة

الدوحة - الراية:

ترأس سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحدث الجانبي الذي أقامته الوزارة على هامش المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، وقد ألقى سعادته كلمة أكد فيها الالتزام الوطني والتعاون الإقليمي والشراكات العالمية من أجل تحقيق الهجرة الآمنة والمنظمة، حيث تم عرض التجربة القطريّة كنموذج للتعاون والشراكة بين الدول وأصحاب المصلحة والتي يمكن أن تعمل بشكل فعّال لتحقيق مبادئ وأهداف الهجرة الآمنة والمنظمة وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وشارك كمتحدثين مساعد مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال والأمين العام لمنظمة البناء والأخشاب والأمين العام لمنتدى آسيا والمهاجرين وبحضور عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والباحثين المهتمين بقضايا الهجرة.

وعقد سعادة الوزير على هامش أعمال المؤتمر عدداً من الاجتماعات الجانبيّة، فقد اجتمع مع الدكتور عبدالكريم بنعتيق الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بالمملكة المغربية الشقيقة وسعادة السيد غوركا بيستا وزير العمل والتوظيف بجمهورية النبيال والسيد جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية والسيد انتونيو مانويل مدير عام منظمة الهجرة الدولية. كما اجتمع سعادته مع كل من رئيس الاتحاد العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ورئيس اتحاد الصليب الأحمر الإيطالي ورئيس المنظمة الدوليّة لأصحاب الأعمال والأمين العام لاتحاد البناء والأخشاب.