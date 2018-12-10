مباراتنا مع الدحيل مهمة وليست حاسمة

الدوحة ـ الراية :

قال حامد إسماعيل لاعب السد: مباراة فريقه المرتفبة مع الدحيل غداً تعتبر مهمة جداً لكنها لن تكون حاسمة فالفوز بها سيجعل الفارق لصالحنا بنقطتين فقط وما زال هناك 7 مباريات متبقية، فمن يريد اللقب عليه الفوز بجميع مبارياته، والسد جاهز للمباراة ويعلم جيداً إمكانيات الفريق الذي يواجهه وإن شاء الله عازمون على تحقيق الفوز.

وأضاف: لن ندخل المباراة بأريحية ولن ننخدع بالترشيحات، فالدحيل مر بظروف هو أدرى بها، ولكن أي فريق أمام السد يقدم 100% من مستواه، نحن ننظر إلى فريقنا والطريقة التي تمكننا من تحقيق الفوز بالمباراة.

وحول قوة مواجهات الفريقين دائماً قال: الموسم الماضي الدحيل نجح في التفوق علينا ونحن لا ننظر إلى الماضي، فتركيزنا على مباراة الغد، والبطولات هي التى تترجم مجهود اللاعبين، وإن شاء الله هذا الموسم سيكون لنا كلمتنا، وسيكون هناك 11 مقاتلاً في المباراة.

واختتم قائلاً: جمهور السد يستحق البطولات والأفضل دائماً وإن شاء الله الدوري هذا الموسم سداوي لإسعاد جمهورنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق ذلك.