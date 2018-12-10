«إبرا» يفتح النار على بيريز !

ميامي - وكالات:

يشتهر اللاعب السويدي الدولي زلاتان إبراهيموفيتش بردوده الصادمة عندما يعلق على الأحداث الخاصة بكرة القدم، وكان آخر هذه التعليقات حديثه عن فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية «البالون دور» لعام 2018. ونجح النجم الكرواتي لاعب فريق ريال مدريد في إنهاء هيمنة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي على الجائزة والتي استمرت لمدة 10 سنوات.

ووفقاً لما نشره موقع «فوكس سبورت»، عندما سئل إبراهيموفيتش عن فوز لوكا مودريتش بالكرة الذهبية، قال: «الآن نعرف أنه كان بيريز «رئيس ريال مدريد»، هو من كان ينافس ميسي على الـ «بالون دور»، وليس رونالدو»، ما يدل على أن كلاً من كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش تمت مساعدتهما للفوز بالجائزة من جانب رئيس نادي ريال مدريد.