نيمار يربك حسابات سان جيرمان

باريس - وكالات:

أربك نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان حسابات توماس توخيل مدرب الفريق، قبل المباراة الحاسمة أمام النجم الأحمر بلجراد مساء الغد، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن نيمار تخلف عن التدريبات الجماعيّة أمس الأحد، ما ينذر بعدم تعافيه بشكل كامل من إصابته العضلية التي تعرّض لها في مباراة بوردو يوم السبت الماضي، وأبعدته عن لقاء ستراسبورج، ولم يشارك في التدريبات يومي الجمعة والسبت لإراحته.

وألمحت الصحيفة إلى أن توخيل أخرج نيمار من حساباته لمواجهة الفريق الصربي، وسيعتمد على خطة 3-4-3 بالاعتماد على ثلاثي هجومي مكوّن من إدينسون كافاني، كيليان مبابي وآنخيل دي ماريا.

ولفتت أيضاً إلى أن تدريب أمس شهد الاعتماد على ماركينيوس بجوار تياجو سيلفا وبرسنيل كيمبيمبي وتواجد دراكسلر في خط الوسط بجوار ماركو فيراتي؛ ما يشير إلى جلوس الثنائي أدريان رابيو وتيلو كيرير على مقاعد البدلاء.

وأوضحت أن الفريق الباريسي سيغادر العاصمة الفرنسية ظهر اليوم متوجهاً إلى صربيا.