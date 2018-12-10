انطـلاق مؤتمر قطـر الدولي السنـوي للصحة النفسيـة

الدوحة ـ الراية: نظّمت مُؤسّسة حمد الطبيّة النسخة السابعة من مُؤتمر قطر الدولي السنوي للصحة النفسيّة في إطار دعم الدولة لمثل هذه الخدمات للمُجتمع القطري باعتبارها واحدة من أهم الأولويات الحكوميّة في مجال الرعاية الصحيّة.

وأكّد السيّد محمود الرئيسي، رئيس الخدمات الطبية المُستمرّة في مؤسسة حمد الطبية، التزام المؤسّسة بتوفير منبر البحث والحوار لكافة المعنيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، خاصة فيما يتعلّق بتطوير منظومة متكاملة من هذه الخدمات بالدولة.

وأضاف قائلاً في كلمته بالمؤتمر “إننا ومن منظور الصحة العامة ندرك تمام الإدراك أهمّية التشجيع على الحوار المفتوح والبنّاء حول مُختلف المسائل المتعلّقة بالصحة النفسية لضمان رفع مُستوى وعي الجمهور والحدّ من الوصمة الاجتماعية التي طالما ارتبطت بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، ومن خلال التشجيع على التشخيص المُبكر للأمراض النفسية والمُبادرة إلى مُعالجتها فإننا سنكون في موقف أقوى للتصدّي لمخاطر الإصابة بهذه الأمراض، وبالتالي المُحافظة على استدامة الرفاه الصحّي لأفراد المُجتمع”.