أمن السواحل يحبط إدخال 100 كيلو حشيشاً

كتب - نشأت أمين:

نظرت محكمة الجنايات قضية اتهام آسيويين بحيازة أكثر من 100 كيلو من مخدر الحشيش تم جلبها عن طريق البحر من إحدى الدول المجاورة وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة 15 يناير القادم. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي عندما تلقت إدارة عمليات أمن السواحل والحدود بلاغًا من أحد أبراج المراقبة بالمنطقة الجنوبية بوجود هدف قادم من البحر باتجاه المياه القطرية يبعد حوالي 10 ميل بحري عن ميناء مسيعيد الصناعي وتبين أنه وسيط بحري مجهول ليس له بيانات ويتحرك سرعة كبيرة. تحركت إحدى الدوريات التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل لاعتراض الهدف واتضح أنه طراد يحاول تغيير اتجاهه والمناورة عدة مرات للفرار.

وبمطاردة المتهميْن ألقوا بعض العبوات في الماء لعرقة الدورية التي نجحت في محاصرتهما حين قام النوخذة برمي هاتف ثريا كان بحوزته بالمياه ، كما تم التقاط الأكياس التي قام المتهمان بإلقائها في الماء و تبين أن بداخلها كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت حوالي 102 كيلوجرام.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق ثم أمرت بحبسهما على ذمة القضية وفي ختام التحقيقات تمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي قررت بعد سماع مرافعات النيابة ودفع المتهمين حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 15 يناير القادم.