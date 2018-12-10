صاحب السمو يرعى حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي للعربية اليوم

الدوحة - قنا: يتفضّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم «الاثنين» حفل إطلاق معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، الذي سيُقيمه المركز العربي للبحوث ودراسة السياسات بمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويُعتبر المعجم الذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو 2013 أول معجم يؤرّخ لألفاظ اللغة العربية ومعانيها، وقد حظي المشروع بتوجيه ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ كان ولياً للعهد ضمن رؤية سموه في المحافظة على اللغة العربية وهوية الأمة.

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