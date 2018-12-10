السيناتور جراهام: لولا أمريكا لتحدثت السعودية الفارسية

واشنطن - وكالات: هاجم سيناتور أمريكي تعامل الإدارة الأمريكية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لا سيما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والحرب في اليمن. قال السيناتور الجمهوري نائب رئيس الأغلبية بمجلس الشيوخ، “ليندسي جراهام” إنه لولا واشنطن لكانت السعودية تتحدث الفارسية. وفي مقابلة مع برنامج “صانداي مورنينج”، الذي تبثه شبكة “فوكس” الإخبارية أضاف “جراهام”: “لولا واشنطن، لكان السعوديون في غضون أسبوع يتحدثون الفارسية في المملكة العربية السعودية”. وأضاف عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي: “نحن نحتاج إليهم أقل بكثير من حاجتهم إلينا”. وجدد “غراهام” انتقاده للأمير السعودي “محمد بن سلمان”، قائلاً إن “التعاون مع ولي العهد السعودي ونظامه المجرم يضر الولايات المتحدة”. على صعيد متصل علق ناشطون أمريكيون وعرب مهتمون بحقوق الإنسان لافتة مكتوباً عليها “طريق جمال خاشقجي” أمام مقر السفارة السعودية في واشنطن، بالتزامن مع الإعلان عن عودة سفير المملكة في واشنطن “خالد بن سلمان” إلى مكتبه، وبالتوازي أيضاً مع طلب تم تقديمه إلى مجلس مدينة واشنطن بتغيير اسم الشارع رسمياً إلى ذلك الاسم. والسفير السعودي في واشنطن هو ابن الملك “سلمان” وشقيق ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الذي يسود الاعتقاد لدى بعض المتابعين أنه شخصياً كان وراء عملية اغتيال “خاشقجي” داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، وهو ما تنفيه السلطات السعودية حتى الآن. في نفس السياق، قال مجلس مدينة واشنطن إنه “لن ينظر بشكل فوري” في اقتراح تسلمه حول إعادة تسمية الشارع المتواجد به مبنى السفارة السعودية ليصبح “طريق جمال خاشقجي”.