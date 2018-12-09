الخميس آخر موعد لتقديم طلبات صرف منحة الإجازة للموظفين

كتبت - منال عباس:

حددت وزارة التنمية الإداريّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة الخميس المقبل موعداً نهائياً لتقديم الموظفين طلبات صرف منحة الإجازة لعام 2018، لإنهاء إجراءات إغلاق السنة الماليّة، على أن يكون تقديم الطلب من خلال الخدمة الذاتية للموظفين القطريين الذين لم يسبق لهم التقديم بطلب صرف منحة الإجازة خلال العام الجاري.

وقال مصدر مسؤول، في تصريحات لـ الراية، إن إدارة الموارد البشرية بالوزارة أخطرت جميع موظفيها بشأن آخر موعد لتقديم الطلبات، مشيراً إلى أنه في حالة عدم تقديم الطلب لن تصرف للموظف المنحة، حيث إنه لا يتم ترحيلها للعام التالي.

وأضاف إن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة (64) من قانون الموارد البشرية المدنية والتي تنصّ على “مع مراعاة حكم المادة المذكورة يصرف للموظف القطري منحة إجازة تعادل راتباً أساسياً لشهر واحد عن كل سنة، ويسقط حق الموظف القطري في هذه المنحة حال قيامه بأي إجازة تزيد مدتها على سنة باستثناء الإجازات المرضيّة”.

خارج القانون

وأوضح أن الراتب الأساسي هو الراتب المقرر للدرجة المالية للموظف وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب رقمي (1)، (2) المرفقين بقانون الموارد البشرية المدنية، مضافاً إليه العلاوات الدورية المستحقة دون غيرها من علاوات أو بدلات أو مكافآت أو وفقاً لعقد التوظيف، وتسري أحكام قانون الموارد البشرية على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويُستثنى من تطبيق أحكامه في حدود ما نصّت عليه أنظمة توظيفهم، عدد من الفئات التي تشمل القضاة ومساعدي القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة وموظفي الديوان الأميري وموظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء هيئة التدريس الجامعي، بالإضافة إلى موظفي قطر للبترول وموظفي جهاز قطر للاستثمار وديوان المحاسبة.

تحديد الإجازات

وحسب قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، يستحق الموظف سنوياً إجازة دورية براتب إجمالي، 45 يوماً لشاغلي وظائف الدرجة السابعة فأعلى أو ما يعادلها و40 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات من العاشرة إلى الثامنة أو ما يعادله، و30 يوماً لشاغلي وظائف الدرجات الأخرى أو ما يعادلها.

كما يستحق الموظف إجازة دورية عن أي جزء من السنة بعد انتهاء فترة الاختبار بنجاح وحتى نهاية السنة المالية، وفي حال تخللت إجازة الموظف أيام العطلات الرسمية أو أيام إجازة مرضية فتضاف أيام بعددها لإجازته، مع العلم أنه واستثناءً من حكم هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم الإجازة الدورية للجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها وضع تنظيم خاص لها.

متطلبات العمل

وشدّد القانون على ضرورة تشجيع الجهة الحكومية موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، يكون للموظف من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدوريّة إلى السنة التالية فقط.

الخدمة الذاتية

ويستخدم الموظف القطري برنامج الخدمة الذاتية للموظف في إكمال الإجراءات الوظيفية، حيث ساهمت هذه الخدمة في رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية والوظيفية من خلال تمكين الموظفين من الوصول إلى البيانات عبر بوابة إلكترونية وتحسين الإنتاجية، وعلى سبيل المثال يمكن للموظف أن يتقدّم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة إلى العديد من الخدمات التي توفرها الخدمة ضمن عملية توسيع العمل الإلكتروني في كافة المجالات.