تخريج الدورات الأساسية لمعهد تدريب الضباط

الدوحة - قنا:

احتفل معهد تدريب الضباط بهيئة الكليات والمعاهد التابع للقوات المسلحة بتخريج (135) ضابطاً ومنتسباً من مختلف أفرع القوات المسلحة والجهات العسكرية الأخرى بالدولة والدول الشقيقة، وذلك في ختام الدورات الأساسية للنصف الأول من العام التدريبي 2018/‏2019.

حضر الاحتفال الذي جرى تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، كل من سعادة اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي، رئيس هيئة الكليات والمعاهد، والعميد الركن هويدي صحن الهاجري الملحق العسكري لدولة الكويت الشقيقة، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

وضمّ الخريجون (19) ضابطاً من دورة الأركان الصغرى رقم (31) و(14) ضابطاً من الدورة المتقدمة مشاة رقم (27)، و(14) ضابطاً من دورة الإدارة والإمداد المتقدمة رقم (6)، و(25) ضابطاً من الدورة التأسيسية مشاة رقم (41)، حيث بلغ عدد الخريجين في الدورات الأساسية بالمعهد (72) ضابطاً من القوات المسلحة وجهات عسكرية أخرى بالدولة، بالإضافة لضابطين من دولة الكويت الشقيقة، كما تخرج (63) ضابطاً من الدورات القصيرة في المعهد خلال الفترة المذكورة.

واختتمت أنشطة الدورات المشار إليها بتنفيذ تمرين صقر الجزيرة (4) بجمهورية السودان الشقيقة.

وبهذه المناسبة كشف العميد الركن فيصل محمد العوجاء قائد معهد تدريب الضباط عن تلقي الضباط الدارسين خلال الدورات التعليم والتدريب الذي تدرج من النظري الى العملي ثم التطبيقي، وذلك من خلال التمارين داخل القاعات الدراسيّة.

من جانبه، أكد العقيد الركن جابر راشد الخيارين مدير التمرين، أن تمرين صقر الجزيرة (4) يختص بالتدريب العملي لضباط الدورات على إجراءات المعركة والانفتاح وقيادة القوات في العمليات التكتيكية المختلفة، ويهدف إلى التأقلم مع البيئات المختلفة وممارسة القيادة والسيطرة على القوات وممارسة واجبات الأركان متمثلة في إجراءات المعركة والانفتاح.