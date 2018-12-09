وياك تنشر المهارات المُعزّزة للصحة النفسية

الدوحة - الراية:

استقبلت جمعية أصدقاء الصحة النفسية “وياك” فريق البحث العلمي بمدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

وأكد محمد البنعلي المدير التنفيذي للجمعية على أهمية هذا النوع من الزيارات لِفرَق البحث العلمي المدرسية؛ والتي من شأنها تزويدهم بالمهارات البحثية اللازمة لا سيما أن هناك توافقاً بين القضايا البحثية التي تتطرّق لها “وياك” والقضايا البحثية المدرسية في مجال التربية والسلوك والصحة النفسية، وقال: إن “وياك” وفي إطار برامجها المخصّصة للطلبة في عامهم الدراسي الحالي تعمل جاهدة على إثرائهم بكل ما من شأنه تعزيز الصحة النفسية لديهم ليتمكنوا من التفاعل مع البيئة المدرسية ومع حياتهم الاجتماعية على نحو أفضل. من جهته سلّط المرشد النفسي المجتمعي، عضو فريق البحوث والدراسات في الجمعية محمد كمال، الضوء على موضوع تعزيز الصحة النفسية للناشئة؛ حيث تحدّث عن ظهور العديد من المعضلات المتعلقة بالصحة النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة والمراهقة المبكرة، منوهاً إلى عدد من الدراسات الحديثة في هذا السياق والتي تذكر أنّ مشاكل الصحة النفسية - خاصةً الاكتئاب - هي المسبّب الأول للكثير من صور المعاناة النفسية في مرحلة المراهقة، كما أوضح مدى تأثير صحة المراهقين النفسية على أدائهم منوهاً إلى مدى ارتباطها بعدة نتائج صحيّة واجتماعية كالتسرّب الدراسي وبعض السلوكيات غير السوية.

ولفت كمال إلى الإجماع المتزايد على أنّ النماء الصحيّ الجيد في مرحلتي الطفولة والمراهقة يُسهم في تحسين الصحة النفسية والوقاية من مشاكلها المحتملة، منوهاً إلى أن تعزيز المهارات الاجتماعية ومهارات حل المشاكل والثقة بالنفس من شأنها المساعدة في الوقاية من أزمات الصحة النفسية كالاضطرابات السلوكية والقلق والاكتئاب واضطرابات الأكل، وكذلك السلوكيات الأخرى المحفوفة بالمخاطر ومنها السلوكيات المتعلقة بإساءة استعمال المواد والسلوكيات العنيفة.