الجامعة تعلن القبول في 41 برنامجاً للدراسات العليا

كتبت - هناء صالح الترك:أعلنت إدارة القَبول بجامعة قطر عن استمرار القَبول في برامج الدراسات العُليا لخريف 2019، حتى الأحد 10 مارس 2019، واستقبال كافة طلبات القَبول من الطلاب الذين يستوفون المؤهلات الأكاديميّة المطلوبة وَفق شروط ومتطلبات القبول لكل برنامج.

وأكّدت نوف الكواري، مساعد نائب رئيس الجامعة للقبول والالتحاق أنّ متطلبات قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا في جامعة قطر تكون على أساس تنافسيّ، وعلى الراغبين في الالتحاق التأكّد من استيفاء جميع متطلبات القبول الخاصة بكل برنامج، وتقديم طلبات القبول وجميع المستندات المطلوبة وفقاً لمواعيد القبول في الدراسات العُليا.

وأوضحت أن عدد البرامج المتاحة للتقديم 41 برنامجاً في الدراسات العليا، منها: 8 برنامج في الدكتوراه، و27 برنامجاً للماجستير، و3 برامج للدبلوم، وبرنامج دكتور صيدلي، وبرنامجا شهادات متخصصة، وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في كليات الجامعة من خلال موقع إدارة القَبول apply.qu.edu.qa.

وتُتاح في كلية الآداب والعلوم 8 برامج وهي: شهادة الدراسات العُليا في علم التآكل، ماجستير اللغة العربية وآدابها، ماجستير الآداب في دراسات الخليج، ماجستير الإحصاء التطبيقيّ، ماجستير العلوم البيئية، ماجستير علوم المواد والتكنولوجيا، الدكتوراه في العلوم البيولوجية والبيئة، الدكتوراه في دراسات الخليج.

كما تقدّم كلية الإدارة والاقتصاد 4 برامج أكاديمية، وهي: ماجستير إدارة الأعمال، ماجستير التسويق، ماجستير المحاسبة، الدكتوراه في إدارة الأعمال، أما كلية التربية فتقدّم برامج دبلوم التعليم الابتدائي، دبلوم التعليم الثانوي، دبلوم التربية الخاصة، ماجستير التربية في التربية الخاصة، ماجستير التربية في القيادة التربوية، ماجستير الآداب في المناهج الدراسية والتدريس والتقييم. في حين تفتح كلية الهندسة باب القبول في خريف 2019 في 8 برامج، وهي: الدكتوراه في الهندسة، ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية، ماجستير العلوم في الحوسبة، ماجستير العلوم في الهندسة البيئية، ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية، ماجستير العلوم في الهندسة المدنية، ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية، ماجستير في التصميم والتخطيط العمراني. كما تقدّم كلية القانون برامج الماجستير في القانون العامّ، الماجستير في القانون الخاصّ، وشهادة الدراسات العُليا في القانون.

أما كلية الصيدلة فتقدّم برامج في دكتور صيدلي - دوام كامل، دكتوراه في علوم الصيدلة، ماجستير العلوم في الصيدلة- دوام كامل. بينما تقدّم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 4 برامج، وهي: الدكتوراه في الفقه وأصوله، ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، ماجستير في الفقه وأصوله، ماجستير في الأديان وحوار الحضارات.

وتقدّم كلية العلوم الصحية 4 برامج متنوّعة وهي: الدكتوراه في العلوم الحيوية الطبية، ماجستير الصحة العامة، ماجستير العلوم الحيوية الطبية، ماجستير في الاستشارات الوراثية، أما كلية الطب فتقدّم برنامجاً واحداً وهو الدكتوراه في العلوم الطبية. وتسعى جامعة قطر إلى تطوير المعرفة والبحث العلميّ، وتخريج طلبة لديهم شغف العلم ما يجعلهم قادة في مُجتمعاتهم، عبر طرحها 41 برنامجاً مُختلفاً للدراسات العُليا في جميع الكُليات.