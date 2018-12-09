بدء التسجيل في مخيم المدينة التعليمية الشتوي

الدوحة - الراية: افتتح التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر التسجيل في مخيم المدينة التعليميّة الشتوي لعام 2018، والذي سيعقد في أكاديمية العوسج، التي تعمل تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي، في الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير 2019.

يستقبل المخيم الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، حيث يقدّم سلسلة من البرامج والأنشطة الإبداعية المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية، وخلق فرصة للأطفال لاستكشاف مهاراتهم وتطوير مواهبهم المختلفة.

سيضم مخيم المدينة التعليمية الشتوي 2018 العديد من البرامج الأكاديمية والترفيهية الشيّقة، بما في ذلك مجموعة واسعة من الأنشطة العلميّة والمختبريّة، وركوب الخيل، وبرامج الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم، التي ستقدّمها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تعريف الأطفال بأهمية العمل الجماعي. وقالت عبير آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في التعليم ما قبل الجامعي: “أشكر جميع المنظمات والجهات المشاركة في مخيَّم المدينة التعليمية هذا العام، وأدعو بقية المراكز والجهات في الدولة للتعاون والمشاركة في المخيمات المستقبليّة، وكلنا أمل باستمرار هذا النوع من البرنامج لسنوات عديدة قادمة”. كما سيتم منح طلاب الصف الحادي عشر من مدارس مؤسسة قطر فرصة للعمل، والتطوّع في المخيَّمِ لكسب ساعات عمل مجتمعية كجزء من متطلبات مناهج البكالوريا الدولية.

من جهته قال جميل الشمري، مدير المشاريع في التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: “خلال المخيم سيتم خلق فرص للانخراطِ في العملِ التَّطوعي، وإشراك طلاب من مدارس مؤسسة قطر، ومعاهد أكاديمية أخرى في قطر، بهدف تزويدهم بمهارات الاتصال الفعّال وتعزيز مهارة العمل الجماعي”.