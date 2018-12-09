محلات الحلوى والزهور جاهزة لليوم الوطني

استعدت محلات الحلوى لاحتفالات اليوم الوطني بطرح أنواع مختلفة وتصاميم جديدة للحلويات والشوكولاتة وقوالب الكعك التي تزينت باللونين الأبيض والعنابي وبعبارات الولاء والانتماء.

وقال عدد من مسؤولي المحلات، في تصريحات لـ الراية، إن أصحاب المحلات عملوا على ابتكار وصنع أشكال جديدة ومتنوعة من الحلويات والشكولاتة والكب كيك وغيرها من الحلويات، إضافة إلى ابتكار تصاميم جديدة لباقات الورود، وقاموا بتغليف المعروضات بشكل جذاب ومبهر بألوان العلم القطري.

وأضافوا إن الزبائن يفضلون في هذه المناسبة شراء الحلوى المتزينة باللونين الأبيض والعنابي، حيث يتم تغليف الحلوى والشوكولاته بألوان العلم، فضلاً عن طباعة الكثير من العبارات والكلمات التي تعبر عن حب الوطن على قوالب الكعك وغيرها من الحلويات. ورصدت الراية خلال جولة ميدانية أسعار الحلويات والشوكولاته التي يقبل عليها الزبائن خلال احتفالات اليوم الوطني، حيث تتراوح أسعار علب الشوكولاته بين 200 و800 ريال، ويتم تحديد السعر على أساس المادة المصنوعة منها وأنواعها، وبالنسبة للكعك هناك الصغير والوسط والكبير وتتراوح الأسعار بين 150 و700 ريال حسب الحجم وطلبات الزبائن.

محمد نصار:الاستعدادات لليوم الوطني بدأت قبل أسبوعين

قال محمد نصار مدير أحد محلات الورود والشوكولاته إن المحل استعد قبل أسبوعين من احتفالات اليوم الوطني، بالتحضير لأنواع عديدة من الشوكولاته بتغليفات خاصة لهذا اليوم الغالي على قلوب المواطنين والمقيمين على أرض قطر، مع تغليف علب الحلويات بتغليفات خاصة باليوم الوطني وكثير من العلب والتغليفات تحمل لون علم قطر الأبيض والعنابي، كما نعمل على ابتكارات جديدة وهناك أنواع كثيرة أيضاً جاهزة من الآن، مع تجهيز علب من مختلف الخامات والأشكال والأحجام تكون ممزوجة بين الورد والشوكولاتة، لتلائم جميع الأذواق والإمكانيات المادية.

وأكد أن احتفالات اليوم الوطني تعتبر موسم انتعاش كبير لبيع كافة أنواع الشوكولاته والورود، ويتجلى ذلك في كثرة الحجوزات والطلبيات من المدارس والمؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن كل ما هو جديد لتكتمل فرحتهم وسعادتهم باليوم الوطني.

واعتبر أن اليوم الوطني من أهم الاحتفالات التي يهتم بها المواطنون، إلى جانب المقيمين الذين يحرصون على مشاركة أهل قطر هذه الفرحة، ويقدمون إليهم الهدايا والحلوى.

وعن الأنواع الأكثر إقبالاً من قبل الأفراد والمؤسسات والمدارس، قال إن الشوكولاته والباقات والعلب التي تحمل ألوان علم قطر تُعد الأكثر طلباً من قبل الشركات والمدارس التي تقدمها للموظفين أو هدايا متبادلة بين المؤسسات .. مشيراً إلى أن أسعار سلات الشوكولاتة مع الورد تبدأ من 200 ريال وتتفاوت الأسعار حسب طلب الزبون. وقال إن الجمهور دائماً ما يبحث عن الابتكارات وكل ما هو جديد في طعم وشكل الحلويات وطريقة تقديمها وتصميمها، خاصة أن الحلويات تعبر عن الاحتفال بالمناسبات والأعياد.

أحمد محمود:تجهيـز الطلبيـات حسب رغبـة الزبـون

أكد أحمد محمود مدير أحد محلات الحلويات أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة للتعبير عن الانتماء وحب الوطن وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، ولهذا نركز على ألوان العلم القطري في عمل تصميمات الشوكولاتة والبتي فور والكيك وتغليفات علب الشوكولاتة وعلب الحلويات وغيرها من المنتجات.

وأوضح أنه تم طرح أنواع جديدة من الحلويات والشوكولاتة والكيك التي تزينت باللونين الأبيض والعنابي من خلال بعض الأفكار الجديدة، فضلا عن تشكيلة كبيرة من الكيك تحمل عبارات مثل “قطر ستبقى حرة“ وغيرها من الجمل المعبرة عن حب الوطن.

وأضاف: عملنا هذا العام على دمج بعض بوكيهات الورود مصحوبة بحبات الشوكولاتة، ورسم علم قطر على الشوكولاتة والحلويات نفسها، لافتاً إلى أنهم حرصوا على تنوع الأسعار والأحجام والتشكيلات لتتناسب مع جميع متطلبات الزبائن.

وقال إن صندوق الشوكولاتة يبدأ من 150 ريالاً ويصل إلى 800 ريال حسب الأحجام وطلبات الزبائن .. مشيراً إلى أن التحضيرات لليوم الوطني تبدأ قبل فترة من خلال ابتكار تصاميم جديدة تجذب الزبائن سواء الأفراد أو الجهات من المؤسسات والشركات، حيث يحرص المواطنون والمؤسسات والشركات الخاصة على الاحتفال بهذه المناسبة، ولذلك نهدف لإرضاء جميع الأذواق وتقديم كل ما هو جديد. وأشار إلى أنهم يحرصون على عرض تصاميم الشوكولاتة والحلويات الخاصة باليوم الوطني قبل أسبوعين من الاحتفالات، كما يتم تجهيز الطلبيات والحجوزات أولاً بأول حسب رغبة الزبائن، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالة من التنافس بين المحلات المختلفة لجذب أكبر قدر من الزبائن، لكن الأولوية للأسعار المناسبة والمنتجات والخامات الجيدة والتي تراعي جميع الأذواق.