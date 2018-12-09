مادة مجهولة تلوث بر أبا الصليل

كتب - حسين أبوندا:

يتواصل مسلسل التعدي على المناطق البريّة بصورة فجة من قبل المخربين الذين يتعمدون إلقاء المخلفات دون أي مسؤولية وبطريقة تضر بالبيئة والنباتات البرية، رغم الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة لمراقبة البر وتوقيع العقوبات على المخالفين، ولكن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار هذه المخالفات وأحدثها ما رصدته عدسةالراية من عملية التخلص من مواد مجهولة يحتمل أن تكون مواد كيميائية في البر وتحديداً بمنطقة أبا الصليل أدّت إلى تحول أجزاء كبيرة من التربة إلى اللون الأصفر الفاتح بعد تفاعلها مع التربة.

الراية زودت المتخصصين في المجال البيئى بالصور في محاولة للتعرّف على هذه المادة والذين أكدوا أنها مادة كيميائية تفاعلت مع التربة ولكن يصعب تحديد طبيعتها بدون التحليل المخبري، مستبعدين أن تكون مياه صرف صحي نظراً لأن التربة تمتصها سريعاً ولا تتحول إلى اللون الأصفر أو أي لون آخر.

وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بضرورة إزالة الطبقة الصفراء فوراً لأن عملية التخلص من المواد الكيميائية أو الأصباغ في المناطق البرية فعل خطير ويؤدي إلى تلوث الحوض الجوفي، وتجنب تغذي النباتات والشجيرات عليها وبعض الحيوانات البرية أو الطيور المهاجرة لتجنب إصابتها بأمراض خطيرة.

وأكد د.سيف الحجري أنه يصعب التعرف على طبيعة ومكونات المادة من خلال الصورة حيث تتطلب تحليلاً مخبرياً للكشف عنها ومع ذلك هناك احتمال أن تكون أصباغاً خاصة بإحدى شركات المقاولات أو مواد كيميائية أو زيوتاً، لافتاً إلى أن تكلفة التخلص من المواد الكيميائية مرتفعة وهو ما يدفع بعض الشركات للتخلص منها بطرق غير آمنة مثل إلقائها في المياه أو في المناطق البرية.

وشدّد على أن إلقاء المواد سواء كانت كيميائية أو أصباغاً أو زيوتاً يؤثر على الغطاء النباتي كما أنه يساهم في تلوث الحوض الجوفي، معتبراً أن مواصلة التخلص من تلك المواد بهذه الطريقة يؤدي في النهاية لحدوث أضرار كبيرة للكائنات البرية سواء نباتات أو حشرات وحتى الطيور التي يمكن أن تنتقل إليها الأمراض في حال اختلطت تلك المادة مع مياه الأمطار.

وأشار إلى أن إحدى مواد قانون حماية البيئة تنص على عدم التخلص من أي كمية ولو ضئيلة من المادة الخطرة المسكوبة أو المتسرّبة عن طريق نظام المجاري ويدعو إلى التخلص منها بطريقة آمنة ومراعية للبيئة، لافتاً إلى أن الدولة لديها قوانين واضحة بخصوص المواد الكيميائية وشروط دخولها إلى البلاد وكيفية التخلص منها.

واعتبر أن المادة المسكوبة في منطقة أبا الصليل يمكن الكشف عنها في حال كانت مادة كيميائية عبر الفحص المخبري في مختبرات وزارة البلدية والبيئة ومن خلالها يمكن معرفة المستورد خاصة أن أي شركة تريد إدخال مواد كيميائيّة يجب أن تحصل على التراخيص اللازمة من البلدية والأخيرة لديها جميع بيانات الشركات ونوعية المواد التي استوردتها.

واستبعد د.محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية والبيئة، أن تكون المادة المسكوبة عبارة عن مياه صرف صحي لأنها تتقارب مع المياه الطبيعية ولا تحول التربة إلى لون معين، بل إن التربة تمتصها خلال ساعات معدودة، متوقعاً أن تكون إما إحدى مواد التنظيف الكيميائية التي تستخدمها شركات التنظيف لغسل أرضية كراجات السيارات أو المعدات من الزيوت العالقة أو أن تكون عبارة عن أصباغ أو دهان منتهي الصلاحية من النوع الذي يستخدم في المباني.

وتخوّف د.الكواري من أن تكون المادة المسكوبة هي إحدى المواد الكيميائية الخطرة التي تفاعلت سريعاً مع التربة وأدت إلى تحولها إلى اللون الأصفر، لافتاً إلى أن التخلص من أي مادة سواء كانت كيميائية أو أصباغاً في المناطق البرية هو فعل مخالف لقانون النظافة العامة الخاص بوزارة البلدية والبيئة. وأوضح أنه يصعب الجزم بنوع المادة إلا بعد عمل تحليل مخبري للكشف عن نوعية المادة، ومن الممكن ألا يتم التعرّف عليها لعدم وجود أجهزة مخبرية متخصصة في الكشف عنها، مشدداً على ضرورة إزالة التربة المتضرّرة في أسرع وقت ممكن حتى لا تتغذّى عليها الشجيرات والنباتات الصحراوية والحيوانات البرية ويؤدّي إلى إصابتها بأمراض خطيرة.

وأشار إلى أن المناطق البرية أصبحت مقصداً لعدد كبير من العائلات، الأمر الذي يستدعي القيام بحملات لتنظيف المناطق البرية من جميع المواد التي تتعمد الشركات التخلص منها في البر نظراً لاحتمالية أن تكون مواد تسبّب الضرر لروّاد البر وخصوصاً الأطفال.