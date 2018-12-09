عرض تجربة قطر في الإصلاحات للتنقل الآمن والمنظم للعمالة

مراكش - قنا: شارك وفد من وزارات الخارجيّة والداخليّة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجهاز التخطيط والإحصاء في منتدى الهجرة والتنمية الذي اختتم أعماله في مدينة مراكش بالمملكة المغربية واستمر ثلاثة أيام.

وخلال المنتدى تم عرض تجربة دولة قطر في الإصلاحات للتنقل الآمن والمنظم للعمالة وتوفير سوق عمل مرن ومُحفز للقطاع الخاص، مع إيضاح استراتيجية سوق العمل 2018 - 2022 التي تهدف إلى تعزيز حماية حقوق ومصالح جميع أطراف الإنتاج من عمال وأصحاب عمل والسعي إلى خلق سوق عمل يشجع الاستثمار ويوفر عمالة ماهرة وإنتاجية عالية، بالإضافة إلى حوكمة سوق العمل بما يضمن توفير احتياجاته الحالية والمستقبلية.

ناقش المنتدى قضايا الهجرة والتنمية برئاسة المملكة المغربية وألمانيا وبحضور ومشاركة مسؤولين كبار وممثلي أكثر من 100 دولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنيّة بقضايا الهجرة والتنمية.